Eduardo García-Ontiveros: "Conmigo se ha realizado una injusticia de dimensiones bíblicas"

Eduardo García-Ontiveros ha comparecido esta mañana para dar su versión de lo ocurrido en el seno de Ciudadanos Elche que ha terminado con su expulsión del partido después de que, contra la decisión del partido, eligiese a Irene Ripoll como personal de confianza. El exportavoz del grupo municipal ha aclarado que se ha visto obligado a dar la rueda de prensa.

Su situación actual

Eduardo García-Ontiveros ha asegurado no se va, se queda como concejal no adscrito, porque "se ha realizado una injusticia de dimensiones bíblicas". Aunque ha explicado que todavía no ha aclarado qué situación le quedará, lo cierto es que mantendrá su despacho separado por un muro de pladur con su compañera Eva Crisol. En el pleno del próximo lunes se hará efectivo el cambio.

García-Ontiveros ha explicado que su despacho de abogados ha solicitado amparo a los tribunales por vulneración de sus derechos fundamentales durante todo el proceso. De hecho, ha indicado que se queda para, en el caso de que la justicia le dé la razón, poder reparar todo el daño que se le ha ocasionado. Es más, ha aclarado que de ser readmitido en Ciudadanos, seguiría defendiendo sus valores.

En los últimos días, también se ha conocido que la Dirección Provincial del partido ha solicitado al alcalde de Elche que se le aplique a García-Ontiveros el pacto antitrasfuguismo ya que se resiste a dejar su acta como concejal. Ha sentenciado que quien haya reclamado esto "no tiene ni idea de lo que significa, ni de derecho administrativo". García-Ontiveros ha insistido en que "quien diga eso es un chorlito".

Los hechos, según García-Ontiveros

García-Ontiveros ha asegurado que cuando le propusieron encabezar la candidatura de Ciudadanos a las elecciones lo rechazó por la situación por la que atravesaba la formación tras la salida abrupta de David Caballero y Juan Antonio Sempere. Sin embargo, finalmente, decidió hacerse cargo, pero descubrió que a unas semanas de las elecciones no había ni programa ni diseño de campaña.

El exportavoz de Ciudadanos pidió que en los puestos de salida se propusiese a personas capacitadas y con un currículum solvente. Una vez superaron las elecciones, con dos concejales, García-Ontiveros propuso al Secretario de Acción Institucional en Alicante elegir como personal de confianza a Irene Ripoll basándose en su trayectoria académica y laboral. El exlíder de la formación obtuvo el visto bueno. Sin embargo, días después recibió un email en el que el secretario aseguraba que su compañera, Eva Crisol no estaba de acuerdo y apostaba por Mari Paz Gallud.

García-Ontiveros ha aclarado que la persona propuesta por Crisol no cuenta con la formación que se le exige a los funcionarios municipales. Aun así, recibió un nuevo correo del secretario en el que se explicaba que, tras reunirse con el Secretario de Organización de Alicante, Luis Crisol, se ha decidido, sin justificación, que la persona escogida para el cargo sería la propuesta por Eva Crisol.

El exportavoz de Ciudadanos mostró su desacuerdo y siguió adelante con el nombramiento, razón que le sirvió para que su compañera iniciase el proceso que ha concluido con la expulsión del partido de Eduardo García-Ontiveros. Asimismo, ha aclarado que ha estado presentado alegaciones al proceso que se le abrió, pero es tan solo a Eva Crisol a quien se ha llamado para testificar. En esa reunión donde se pregunta a la actual portavoz la relación que mantiene con Mari Paz Gallud. Crisol asegura que tan solo tienen un vínculo como afiliadas, algo que García-Ontiveros niega y asegura que mantienen una amistad.