Balance de actuaciones durante la nevada en Guadix y comarca

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Valverde, y los jefes de Policía Local, Antonio Vera, Bomberos, Miguel Pérez y el cabo Jorge Ramírez, y Protección Civil, Ismael Martos, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance de la actuación de los cuerpos de seguridad municipal durante el episodio de nevadas que ha tenido lugar en los últimos días y que ha afectado con especial virulencia a la comarca de Guadix.

El alcalde accitano, Jesús Lorente, ha querido reconocer y agradecer en primer lugar, en nombre de la ciudad, la labor realizada durante este episodio de fuertes nevadas por los profesionales de la Policía Local y Bomberos, y especialmente por los voluntarios de Protección Civil, “que son un ejemplo de colaboración, solidaridad y sacrificio por los vecinos y vecinas de la comarca de Guadix”. Asimismo ha querido agradecer la labor de la empresa concesionaria de la Limpieza FCC y del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Valverde, que estuvo junto a las fuerzas de seguridad en todo momento.

Jesús Lorente también ha salido al paso de las declaraciones vertidas por la portavoz socialista, Inmaculada Olea, donde acusaba públicamente al Ayuntamiento de Guadix de no haber tomado las medidas necesarias ante las intensas nevadas y sus consecuencias para los vecinos. Para el alcalde accitano esas afirmaciones no representan al PSOE de Guadix, ya que han sido muchos miembros de la esta formación política los que han felicitado personalmente a las fuerzas de seguridad y otros los que han pedido al propio alcalde que se las trasmita y manifestaban que no compartían en absoluto esas afirmaciones. “Estas críticas desafortunadas y fuera de lugar, que no se ajustan a la realidad y que cuestionan el trabajo de las fuerzas de seguridad accitanas en unas situaciones tan complicadas como las que han vivido estos últimos días, son responsabilidad única y exclusiva de la portavoz del partido socialista Inmaculada Olea”.

El alcalde accitano ha explicado que las fuerzas de seguridad prepararon el material necesario durante los días previos a este episodio y se encontraban en máxima alerta y preparados para intervenir. “El Ayuntamiento de Guadix ha actuado con celeridad y con bastante acierto, aunque, por supuesto, todo es mejorable. Durante el lunes se mantuvieron tres reuniones para hacer un seguimiento de como se estaban desarrollando las tareas”.

Con respecto a las acusaciones sobre el abandono de los anejos, “era imposible acceder a los anejos porque la A92 permanecía cerrada. En cuanto se solucionó el problema de la circulación por las principales vías, los Bomberos accedieron a los anejos para retirar la nieve de las calles”, ha explicado el alcalde accitano que ha reclamado sentido común ante un situación de estas características, donde “primero se debe de actuar en las arterias principales para poder llegar a otras calles, y siempre teniendo en cuenta que es humanamente imposible llegar en un día a todos los rincones de nuestra ciudad que tiene una extensión de 40 kilómetros. En estas situaciones lo primordial es atender las necesidades más urgentes y posteriormente ir atendiendo el resto”.

El alcalde de Guadix considera una incongruencia que la portavoz socialista finalice la nota de prensa emitida agradeciendo el trabajo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. “Si quienes actúan en la ciudad son las fuerzas de seguridad y se queja de que no ha habido una buena actuación ¿entonces en qué quedamos? ¿Ha sido buena o mala la actuación?. Al final la ciudadanía sabe perfectamente quién trabaja y quién no y pone a cada uno en su sitio y por eso ha puesto a Inmaculada Olea en la oposición durante estos cuatro años para ver si entera como funciona la vida municipal”.

Y para ratificar la gran labor que han realizado durante estos días las fuerzas de seguridad accitanas, sus responsables han hecho balance de sus actuaciones.

El primero en intervenir ha sido el jefe de la Policía Local, Antonio Vera, que ha destacado los trabajos encomiables de coordinación de los responsables de Bomberos y Protección Civil durante estos días. La actuación de este cuerpo de seguridad a grandes rasgos ha sido la siguiente:

- Ha habido catorce agentes disponibles en diferentes turnos y han contado con todos los vehículos de Policía disponibles.

- Durante el episodio han recibido un total de 93 llamadas referentes a la situación climatológica, todas ellas atendidas. Destaca una actuación en una vivienda en la Barriada de Andalucía, donde se les requirió de forma urgente en la cual se personaron en diez minutos en compañía del alcalde de Guadix y el técnico municipal.

- La Policía Local, junto a Protección Civil, acordonó diversas zonas de la ciudad, donde había peligro de producirse algún accidente por ser zonas resbaladizas o por desprendimiento de ramas.

- En la calle Barradas y Fuente Maese Pedro se ayudó a liberar vehículos que habían quedado atrapados por la nieve y a salir a vecinos y vecinas, especialmente personas mayores, que no podían salir de sus casas.

Antonio Vera ha finalizado su intervención señalando que los principales avisos recibidos han sido por caídas de ramas y de cableado aéreo, lo cual han puesto en conocimiento de las empresas correspondientes, y ha querido dar las gracias a la ciudadanía por las muestras de cariño y agradecimiento que han recibido estos días.

Por su parte, el jefe de los Bomberos de Guadix, Miguel Pérez, ha explicado que durante la semana previa se preparó un dispositivo especial para hacer frente a este episodio de nevadas, ante la información que iban realizando del 112. De esta forma prepararon diferente material, tres vehículos con palas quitanieves y 3.000 kilos de sal de las cuales se han utilizado más de 2.000 kilos. Desde entonces las actuaciones fueron las siguientes:

- El día 19 enero se atendieron dos accidentes de tráfico, en la A-92 kilómetro 284, por una salida de vía de un coche con tres heridos y en la A-92 norte, el vuelco de un camión por la nieve.

- El día 20 de enero se reciben más de 120 llamadas de ciudadanos que requerían sus servicios.

- Se retiró nieve de la calzada y se echó sal en todas las calles de Guadix en las que se podía acceder mediante el camión de bomberos con las palas incorporadas, así como en las residencias de ancianos y los centros escolares y en los anejos accitanos y otros municipios de la comarca de Guadix como es el caso de Gor, que estuvo aislado durante varias horas.

- Se procedió a la limpieza de la vía y la ayuda a más de una veintena de coches y caminos que quedaron atrapados en la zona de Venta Nueva por la acumulación de nieve.

- Se ha trabajado en numerosas calles accitanas por la caída de ramas y tendido eléctrico y telefónico en un total de quince salidas.

- El día 20 enero también se procedió al rescate de una persona atrapada en un ascensor y a sofocar el incendio que se produjo en un vehículo.

- El día 21 de enero se procedió a facilitar la entrada y salida de los colegios y continuar con la retirada de cableado aéreo y ramas caídas.

- En la comarca se ha actuado en la limpieza de carreteras de accesos a las pedanías pertenecientes a Gor, Belerda, calles de Hernán Valle y el acceso a granjas.

- Durante este episodio ha habido trabajando en torno a seis bomberos cada día de forma constante.

El jefe de Protección Civil, Ismael Martos, ha explicado que los días previos a la llegada de la situación adversa por fenómenos climatológicos, se ocuparon de preparar material para la actuación en caso de necesidad y se pudieron a disposición del servicio 112. Durante estos días han movilizado vehículo cuatro por cuatro, un camión de emergencias, un vehículo de tráfico, una Ambulancia de Soporte Vital Básico y con respeto a medios humanos se movilizan un total de siete voluntarios por la mañana y nueve voluntarios en turno de tarde noche. Las actuaciones realizadas durante estos días fueron las siguientes:

- La primera llamada realizada por el servicio de emergencias 112 solicita que ofrezcan información del estado de la vía, a la entrada de la Autovía A 92. Para ello desplazan un vehículo con dos voluntarios. También se ponen a disposición de Guardia Civil de Tráfico que solicita apoyo en la carretera de Iznalloz donde se desplazan dos voluntarios y un vehículo todoterreno en labores de información y rescate de vehículos accidentados.

- Otros dos voluntarios se desplazan junto a Bomberos y Policía Local para balizar las entradas al parque municipal por el riesgo previsible de caída de ramas. Igualmente se repite la misma operación en el parque del vivero.

- Reciben un total de 49 llamadas relacionadas con información del estado de carreteras y 3 llamadas por caída de cables de telefonía, actuando junto a Bomberos en la señalización de estos.

- Colaboran con bomberos en el rescate de un vecino en el interior de un ascensor.

- Se recibe llamada para atender un ciudadano que había sufrido una caída leve en la avenida Medina Olmos para lo que se le traslada con su ambulancia a su domicilio atendiéndolo.

- Acompañamiento a bomberos al incendio de un vehículo en la Carretera de Alcudia donde se realizan labores de regulación de tráfico y vigilancia de riesgos.

- Se retiran varias ramas de la vía pública para poder restablecer el tráfico en diferentes zonas. Una vez atendidas las peticiones más urgentes los voluntarios se dedican a la limpieza y reparto de sal en lugares de mayor interés. Se han limpiado y salinizado las entradas a los colegios y plazas de mayor afluencia con total de 23 actuaciones.

- El día 21 se desplazan tres voluntarios a la entrada de los colegios para protección de niños y niñas. Seguidamente se sigue trabajando en la limpieza de las zonas demandadas.

- Una actuación de especial relevancia fue el desplazamiento a la localidad de Alamedilla, para recoger a dos pacientes de diálisis y trasladarlos a su Centro de referencia, donde pudieron recibir su tratamiento. Este traslado fue muy dificultoso debido al estado de la carretera, pues había zonas donde tuvieron que abrirse camino manualmente con una pala. El traslado tardo más de tres horas.