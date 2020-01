Haideé Ojeda: "Choca que justifiquen una convocatoria con mentiras"

En los últimos días, ha salido a la luz el desencuentro existente entre la Federación Española de Bádminton y la jugadora del IES La Orden, Haideé Ojeda, junto con su compañera del Rinconada, Laura Molina. Un comunicado, primero, de ambas jugadoras y otro, después, del IES La Orden, han dejado a las claras que la relación actual con la Federación no pasa por sus mejores momentos. Ambas jugadoras han querido aclarar que no han rechazado al combinado nacional y que no han decidido no participar más con él. Consideran que se miente sobre ellas para justificar la convocatoria de jugadoras que lo merecen menos. Hablamos con Haideé Ojeda, que nos lo explica. Dale al Play!