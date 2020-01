'La trinchera infinita', y Antonio de la Torre, este jueves en Jaén

'La trinchera infinita' protagoniza este jueves los Encuentros con el cine español. El film de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga será proyectado a las ocho de esta tarde en Multicines La Loma, con la presencia de éstos y del actor principal, el malagueño Antonio de la Torre que está nominado a los Goya por su interpretación de Higinio en esta soberbia película sobre la guerra civil y la postguerra. Los Encuentros con el cine español están organizados por la Diputación Provincial de Jaén.

La sinopsis del film nos la detallaba el diputado de cultura y deportes, Ángel Vera. "La Trinchera infinita es un sobrecogedor relato sobre un topo que permaneció encerrado durante 33 años para salvar su vida de la barbarie franquista. En la vivencia de Higinio y de Rosa, el espectador vivirá una dictadura que nunca se ve porque nunca se sale de las paredes de su hogar. Algo que es tremendamente opresivo".

Antonio de la Torre demuestra, junto a Belén Cuesta, su arrolladora presencia en la película durante los 147 minutos que dura. Muestra a un Higinio con miedo, cansado y condenado a estar encerrado en su propia casa durante 30 años. Algo que, según contaba el actor, les ocurrió a muchos españoles tras la contienda civil.

"Y realmente es una película que a mí me trae a la memoria una cosa que oía mucho en mi infancia y que me decía mucho mi madre, de nuestra tradición católica, ‘que Dios no me mande aquello que yo no sea capaz de soportar’ porque aquellos centenares de Higinios que sufrieron en España tienen que ser homenajeados. Tanta y tanta gente que sufrió en este país por soñar con un mundo mejor y por una Democracia".

Recuerden, la proyección de 'La trinchera infinita' a las ocho de la tarde en Multicines La Loma al precio de solo 1’50 euros.