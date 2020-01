Rifirrafe entre Adelante Jaén y PSOE a costa de Autobuses Castillo

Rifirrafe entre Adelante y PSOE a costa de Autobuses Castillo. La coalición de izquierdas acusa al gobierno municipal de retener el expediente de la compañía y el concejal socialista responsable responde que AD desconoce totalmente los procedimientos administrativos.

Lucía Real, del grupo municipal formado por Podemos e IU y presidenta además de la Comisión de Transparencia, asegura que el concejal de Contratación, Francisco Lechuga, le confirmó estar en posesión de esta documentación desde el pasado 17 de enero, por lo que dice sentirse molesta por esta cuestión.

"Nos sorprende mucho esta actitud porque, realmente, no sabemos si el Ayuntamiento de Jaén quiere que la Comisión de Transparencia haga su función o solamente quiere que conste en el diseño municipal como una nota de color en un paisaje completamente gris. Nosotras no pedimos nada, pero nos pareció muy interesante este órgano y por eso recibimos con interés el ofrecimiento. Pero no estamos dispuestas a ser ninguneadas, ni que se nos utilice para ningún interés ajeno a la ciudadanía jiennense", afirmaba Lucía Real.

Respuesta municipal

La respuesta llegaba poco después de boca del propio edil de contratación quién ha calificado de "poco constructiva y desleal" la actitud de la portavoz de Adelante Jaén. Asegura que Real tiene un "profundo desconocimiento de los procedimientos administrativos que rigen la gestión municipal". Aclara que la información requerida a la empresa Castillo por parte de Adelante Jaén desde la Comisión de Transparencia ha de tramitarse a través del equipo de Gobierno, que es ante quien responde en última instancia una empresa concesionaria. Y, después, debe pasar por los servicios técnicos del consistorio.

"Se solicitó, formalmente, el día 23 de diciembre una serie de documentación que fue entregada en tiempo y forma el pasado día 17 de enero. Dicha documentación, como no puede ser de otra forma, tiene que ser analizada, estudiada y revisada por los servicios técnicos del ayuntamiento. Una vez revisada ha sido remitida a la presidenta de la Comisión de Transparencia (Lucía Real) para que, cuando tenga intención de convocar dicha comisión, lo haga sin ningún tipo de problema", aclaraba Francisco Lechuga. La documentación, de hecho, fue remitida este jueves a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Lucía Real.