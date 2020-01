Ser información

He leído prensa desde muy joven. Y no la que regala oídos sino toda, algo no muy corriente.

Pero ya he desistido. Me produce la irritante sensación de vivir en seis países distintos. Cada noticia me cuenta una versión dispar o a veces obvian asuntos no menores.

Y me abordan las dudas…

¿Qué versión es la cierta, de haber alguna?

Alguien me dice que es pluralidad.

Y yo le respondo que cuando llueve, llueve.

¿No será que confunden informar con manejar?

No voy a entrar en que cada medio tiene su amo pagano sino en las contramedidas personales que he construido para escapar del pelotón de los crédulos y de los autocomplacientes.

Yo uso la técnica de santo Tomás: sólo creo lo que veo y escucho.

Desde entonces mi percepción general ha cambiado, ya soy mi propia opinión.

Hagan la prueba. Busquen una misma noticia en varios medios, comprueben las sospechosas divergencias y luego opten por la realidad pura y dura, sin bridas, vaguedades ni inventos.

Y por cierto, se me olvidaba. Señora ministra, mañana a las siete le toca llevar a mis hijas al colegio.