El sábado se disputa la I Liga de Windsurf Puerto Sherry

Este sábado se estrenará en aguas de la Bahía de Cádiz la I Liga de Windsurf Puerto Sherry, bajo la organización del Club Náutico Puerto Sherry.

Esta liga comenzará con la primera prueba este sábado y se disputará una vez al mes hasta diciembre. Está abierta a las clases Techno 293, Techno Plus y Raceboard, que integrará al resto de tablas que no son Techno, cada una de las cuales contará con categoría propia.

Por tanto, podrá participar también RS:X dentro de la clase Raceboard y otras tablas largas tipo ‘windsurfer’, Mistral Od, etc. Con respecto a la clase Techno 293, se dividirá en sub 13, sub 15 y sub 17.

El registro de participantes se realizará de 11 a 12:30 horas y está previsto dar la señal de atención para la primera prueba de la jornada a las 13:30 horas.

Al final de la liga, en diciembre, todos aquellos participantes que hayan regateado al menos el 30% de las mangas disputadas participarán en el sorteo de material de windsurf deportivo.

Con esta I Liga de Windsurf Puerto Sherry, que cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el patrocinio de Puerto Sherry, Vanguard, ABD Consultoría, Carex Logistic y Sailing For Gold, el CN Puerto Sherry busca fomentar la práctica de esta modalidad deportiva, sobre todo entre los más jóvenes, y que sirva también de banco de entrenamiento para el equipo del club, creado hace un año y que cuenta ya con 16 deportistas de entre 12 y 17 años.

“Queremos seguir fomentando nuestra cantera, que cuando terminan su etapa en Optimist sigan navegando, y el windsurf es una buena alternativa”, ha explicado el gerente del CN Puerto Sherry, Ignacio Muñoz quien ha destacado que “se crea un ambiente muy sano y competitivo y les anima a seguir practicando este deporte”.

Además, ha destacado que el CN Puerto Sherry cuenta con grandes figuras del windsurf, como es el caso de Blanca Manchón, que representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y jóvenes promesas como los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid. “Con acciones como ésta seguimos apostando por el windsurf y por los que serán windsurfistas olímpicos en el futuro”, ha concluido Muñoz.