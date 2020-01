La Cultural, el Reino y León nunca dejan de creer

Algo se cuece a orillas del Bernesga. La Copa del Rey aún busca la anunciada sorpresa en el renovado formato que reduce las distancias entre los poderosos y el resto de los mortales. Lo tuvo en su mano el Badalona, soñó despierto el Ibiza, tuteó el Unionistas...En el último turno las miradas apuntan al CD Ebro, rival del Leganés, y al Reino de León donde la Cultural busca una campanada sin precedentes en su historia. En el presente siglo se escaparon "vivos" el Barcelona, el Athletic (venció en la prórroga), o el "SuperDepor". También el Atlético de Madrid, que en dos visitas consecutivas el feudo leonés sacó adelante el envite, aunque en el último Fernando Torres salvó los muebles a dos minutos del final.



El gol en la Copa es cosa de Sergio Benito / CYD Leonesa

En su actual versión de equipo top del fútbol mundial, los atléticos deberán superar un entorno inflamado. León cree y serán más de 12.000 los testigos directos. No importan el frío ni siquiera la teórica inferioridad porque la moderna Cultural invita a no dejar de creer. Nunca. Y menos en un estadio donde nadie ha ganado en los últimos quince meses, Veintiseis partidos han pasado desde que un remate de Lenglet cuando sonaba la bocina avanzó al Barcelona en la ronda que luegó amplió en el Cam Nou. Esta vez, los grandes no tienen red. Y en su fortín sueñan los de José Manuel Aira, entrenador de costumbres.

Simeone trasladó a su equipo a las instalaciones del Olímpico en la mañana del partido / Radio León

Mientras el Atlético escogió el Olímpico de León para realizar una sesión de activación previa al partido, el técnico berciano reunió a sus jugadores en el Área Deportiva de Puente Castro para luego concentrarse en el Hotel Santiago. No es habitual. En cambio, el plan deportivo viene marcado de serie. La Copa para la Cultural la juegan aquellos que vienen siendo menos frecuentes en Liga, o, al menos, en la cita más cercana. Por ello, Aira insistirá con los Antonio Martínez, Virgil, Augusto o Sergio Benito dejando en el aire la duda de la portería, aunque el joven francés Lucas Giffard es el candidato. Incluso podría estrenarse Samu Araujo, fichaje invernal, ya que en la casa blanca se cuenta con tener la documentación en regla. Si no desde el principio, debido a su larga inactividad, el ex jugador del Atlético B descargará, en parte, a Julen Castañeda. En el otro lateral Aitor no tendrá descanso, mientras que Rodas, ya que Iván González disputó la anterior eliminatoria, se perfila como la pareja de Virgil.

Una exigente prueba para el novel central, cuyo futuro se ha debatido estas semanas. Cumplió contra el Huesca y se ha ganado medirse ante delanteros de talla mundial como Joao Félix, una de las apuestas del "Cholo" para saltar al Reino con ciertas garantías. Y se espera la explosión del portugués, proyecto de estrella, al que secundarán en una alineación muy competitiva Saúl, Herrera, Felipe y, probablemente, Vitolo, jugadores internacionales. En la portería tomará el relevo Antonio Adán ante la baja de Oblak.

El Atlético pondrá toda la carne en el asador en León / Radio León

Este duelo bajará el telón a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que en diez ocasiones fue a parar a las vitrinas rojiblancas, la última, en 2013. A ocho puntos del liderato en el campeonato liguero y con el Liverpool amenazando su futuro europeo, la Copa apunta a tabla "salvavidas" para el cuadro colchonero. Por su parte, un triunfo leonés supondría su cuarta presencia en los octavos de final más de medio siglo después, casi tanto como su primera visita a la ciudad cuando un hat trick de Peiró derrotó a la Cultural (2-4) en su primera y única andadura en Primera. En 2002 y 2003 repitió victoria. ¿A la cuarta irá la vencida?

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Lucas; Aitor, Rodas, Virgil, Castañeda; Montes, Antonio Martínez; Gudiño, Luque, Augusto; Sergio Benito

AT. MADRID: Adán; Arias, Felipe, Hermoso, Manu Sánchez; Llorente, Herrera, Sául; Correa, Joa Félix y Vitolo.

ÁRBITRO: Alberola López (Castilla-La Mancha)