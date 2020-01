Los hoteleros advierten de la pérdida de conectividad aérea para este verano

La Federación Hotelera de Mallorca reconoce su preocupación por la bajada de plazas aéreas y los problemas de conectividad que puede suponer para Baleares, en parte porque el hueco de Thomas Cook sigue sin ser cubierto. Por otro lado, los hoteleros han advertido que se debe incidir mejor en la norma contra el turismo de excesos ya que se están generando dudas a las agencias de viaje por parte de los consumidores.

La presidenta de la Federación Hotelera, María Frontera no ha ocultado su preocupación por la caída de la conectividad de las islas con motivo del cierre de Thomas Cook y es que aunque al principio parecía que había mucho interés en llenar su hueco, a día de hoy, no se está materializando y hay muchas plazas vacías. De momento, en previsiones, muy por debajo del año pasado, teniendo en cuenta que los datos en invierno tampoco han acompañado. Así Frontera reconoce que es muy importante para las islas, aunque están diversificando mercado, pero hay que asegurarse la conectividad, sin ella, la contratación no es efectiva porque el cliente no puede llegar por lo que habrá que trabajar duro para tener los mismos resultados que el año pasado.

Señala Frontera que aunque el mercado nacional pueda recuperarse y sobre todo ayudar a la desestacionalización, no cree que pueda compensar la pérdida de otros mercados. En el caso de británico vuelve a reservar tras un parón de unas semanas y el alemán se ha ralentizado y de momento los números son más bajos. Llama la atención Frontera sobre el mercado escandinavo al que llamar a cuidar por su elevado gasto.

Frontera también ha hablado del decreto contra el turismo de excesos y ha pedido que amplíe y se explique bien a los touroperadores para que no afecte al turismo familiar ya que las agencias de viajes están recibiendo dudas por parte de los consumidores que no saben qué zonas comprende ni a quién va dirigida la ley.