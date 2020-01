Xisco Campos: "La gente que venga a jugar aquí es porque apuesta por el proyecto y no por dinero"

El capitán del Real Mallorca, Xisco Campos, ha sido el protagonista de "El Sanedrinn de los jueves" que hemos estrenado en el Hotel Innside Palma Center de Meliá.

El futbolista mallorquín ha admitido que "han reflexionado" sobre el partido de Copa del Rey que hizo el equipo frente al Real Zaragoza y por qué cayeron eliminados. "Teníamos que haber reaccionado antes pero los dos primeros goles fueron una losa. No podíamos encajarlos porque fueron una consecución de errores".

Sin embargo, el jugador de Binissalem no pone excusas a lo sucedido: "Recibimos un gol y nos desencajamos, con errores no forzados continuados. Cuando recibes un gol te puede chocar a nivel mental, pero no tanto", admite el defensa.

Campos, ha hablado del mercado de fichajes, entiende que el club busque reforzarse porque lo hacen todos los clubes, pero deja un mensaje a aquellos que se incorporen:"La gente que venga aquí es porque apuesta por el proyecto y no por dinero".

El capitán del Real Mallorca termina contrato este mes de junio y entiende que el club vaya con cautela con su renovación."Los clubes tienen la precaución de renovarte año a año y tú intentas cuidarte lo máximo, pero la vida del futbolista no es para siempre y tú tienes que ser honesto y decir hasta aquí".

Sin embargo el futbolista no mira hacia el futuro:"Yo me siento fuerte, pero no hago cábalas, porque no se cómo estaré mañana. Me he formado y me gustaría vincular mi vida con el fútbol".