Moyá: "Yo estoy a gusto en La Real pero no me ha llegado una oferta"

Miguel Ángel Moyá, no jugó el pasado partido de Copa del Rey, donde la Real Sociedad ganó 2-0 al Espanyol.

El portero de Binissalem ha tenido desde hace unos días molestias en la rodilla por un golpe, pero ha admitido en Ser Deportivos Baleares que "hoy he podido soportar el entreno y espero entrar en la convocatoria".

El futbolista de Binissalem espera poder enfrentarse a su exequipo que defendió en 5 temporadas (2004 hasta 2009). El guardameta que termina contrato esta temporada con el equipo txuri urdin le gustaría seguir en el equipo donostiarra. "Me gustaría seguir hasta 2021 en La Real Sociedad, pero no me ha llegado la oferta. Las intenciones del club no las sé, pero me consta que están contentos con mi rendimiento". Sin embargo, el balear entiende que el club no tenga prisa con su renovación. "Es normal que los clubes vayan con pausa con jugadores de cierta edad. Yo estoy a gusto aquí, pero no siempre se termina la vida de futbolista donde tú quieres".