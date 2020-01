Cs dice que le resulta imposible entregar al juzgado información sobre el voto en sus primarias

En un escrito remitido al juzgado, Cs señala que le resulta "imposible" conseguir los datos que le soliciataba el juzgado por lo que se asociaban las IPs con los votos en las primarias de este partido en la región de Murcia.

Según Cs, en esos datos están en poder de la empresa Lazarus Thecnology, que es la responsable de su obtención y custoria, por lo que indican al juzgado que se lo soliciten a esta compañía directamente.

Leonardo Pérez, quedó segundo en las primarias de la formación naranja para ser cabeza de lista a la Asamblea Regional de Murciay que fue quien presnetó una denuncia por un presunto delito de fraude en esta elección para favorecer a la vencedora, Isabel Franco, ha señalado que no entiende que digan que no pueden aportar estos datos, porque es inconcebible, dice, que una empresa que es tu proveedor, o que trabaja para ti, no te proporcione sin ningún problema, unos datos que son tuyos. Perez cree que en el mejor de los casos es un intento de dilatar la presentación de las pruebas.

Leonardo Pérez ha señalado que además, estos datos asociados a las IPs, fueron ofrecidos por el propio partido al candidato en las primarias madrileñas y en el caso de las primarias de Castilla y León, Ciudadanos diferenció los votos legales de los no legales en sólo unas horas, identificando las ips implicadas. Pérez dice que "nos consta que Cs tiene esos datos".

Recordamos que hace unos días conocimos que un informe pericial revelaba que el 93% de las conexiones a Internet desde las que se emitieron votos en la capital murciana estában localizadas en el área de solo un kilómetro cuadrado donde se sitúa la sede del partido