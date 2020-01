Antonio Amaya: "Nunca he aceptado dinero por ganar o perder"

Cuarta sesión del juicio del Caso Osasuna en la que declaran los exjugadores del Betis Jordi Figuera, Xabier Torres y Antonio Amaya. El primero en declarar Antonio Amaya quien ha señalado que "nunca he aceptado dinero por ganar o perder". "Vizcay jamás me ha dado un euro. Se habló de un incentivo pero Vizcay no llegó a cumplir", dice Amaya.

Sobre la supuesta compra de partidos, el magistrado estimó que había indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavier Torres, 650.000 euros en metálico, 400.000 para que ganaran al Valladolid y 250.000 para que perdieran con el club rojillo en los dos últimos partidos de la temporada 2013-14.

Respecto a las salidas de dinero de Osasuna, Amaya ha destacado que "todos los exdirigentes dicen que Vizcay saca dinero de las arcas de Osasuna". "Sólo le queda intentar repartir la basura pero está claro que el dinero se lo ha quedado él", ha aseverado.