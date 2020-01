El cansancio y la satisfacción: dos palabras que definen el post partido de Unionistas ante el Madrid

Al margen del análisis del partido, un Unionistas de Salamanca - Real Madrid da para mucho. Y así fue. Desde el momento en el que el sorteo emparejó a los dos equipos, hasta pasadas las 00:30 horas de este jueves, cuando las luces de Las Pistas (los focos permanentes y los agregados posteriormente) se apagaron.

El ambiente fue espectacular desde las 13 horas, momento en el que ya había en la entrada al recinto deportivo del Helmántico personas esperando su momento para acceder hasta las instalaciones para conseguir el mejor sitio posible para ver al Real Madrid. Más de 4.000 personas se citaron en la instalación municipal, que vibró con el gol de Álvaro Romero, y con los momentos en los que Unionistas puso contra las cuerdas al Real Madrid: el paradón de Areola para evitar el 2-2, los saques de esquina peligrosos con los balones muertos en el área, y algún disparo que Góngora se sacó de la manga.

No asistió finalmente al partido el político que ensució, aunque no fuera su intención, la previa del partido con su empeño de cambiar de ubicación el encuentro: Unionistas decidió libremente jugar en Las Pistas, pese a las presiones y coacciones sufridas por un alcalde, Carlos Carbayo (PP), que no se atrevió a dar la cara en el palco de autoridades este miércoles después de despreciar el partido al asegurar que el blanco (en referencia al Real Madrid) solo lo quiere 'para el vino y las camisas'.

A Carbayo aún se le piden explicaciones por la grave circunstancia en torno a Las Pistas del Helmántico: carecía de licencia para la actividad deportiva desde 2002 debido a la dejadez política para tramitar esos permisos. El Ayuntamiento de Villares de la Reina, y el de Salamanca, corresponsables. Sin embargo, el primer edil de la capital ha optado por la táctica del mutis por el foro. No ha querido responder a esas preguntas.

Y tras el partido, las reflexiones de los protagonistas. Y todas ellas coincidían: orgullo y derrota prestigiosa ante el Real Madrid, al que lograron empatar a 1, y casi logran el 2-2. Por el micrófono de la SER pasó David Gallego.

También Javi Navas compareció ante la prensa.

Y por el micrófono de la SER pasó igualmente José Ángel Alonso.