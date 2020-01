La Esperanza de Triana, con gafas y fumando en un polémico cartel

Lo publica el compañero Juan Miguel Vega jr. en las páginas digitales de El Correo de Andalucía. El dibujante y cartelista Miguel Álvarez ha compartido en sus redes sociales -@imperio_nita en Twitter- un cartel de la Esperanza de Triana en el que la Dolorosa de la calle Pureza aparece con gafas y fumando, con la consiguiente polémica.

Según este medio, Álvarez se inspira en la cerámica andaluza y en los retablos existentes. "Nuestras tradiciones estéticas, por no aplicar las nuevas tecnologías, se pueden perder" alerta en la noticia de El Correo. Publicó el cartel hace un par de días y explica que "yo le tengo muchísimo respeto a los creyentes de la fe católica. Le tengo respeto a la gente que vive su religiosidad en general. Lo último que pretendo es atacarlos. No quería poner nada pecaminoso. En el pómulo he puesto un tatuaje con el símbolo del NO8DO, otro del barrio de la Hermandad. Es algo estético. Quizás el cigarrillo puede resultar ofensivo, pero no es pecado fumar".

Por su parte, fuentes de la Hermandad de la Esperanza de Triana han confirmado a Radio Sevilla que "a primera hora de este jueves ya se han tomado las medidas oportunas a traves del abogado de la corporación que lleva estos menesteres", aunque no han querido entrar en más detalle ya que consideran que con este tipo de obras lo que buscan algunos artistas es hacerse publicidad a costa de las cofradías.