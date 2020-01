Glòria i Arquímedes contra el Port

Glòria i Arquimedes contra el Port

Glòria ha vingut per deixar clar que el canvi climàtic és un problema gegant. Cada temporal és més gros que el d’abans. Cal començar a plantejar-se mesures per tal de disminuir el dany i entre eixes mesures cal replantejar l’ampliació del port. Diuen els responsables del port que ja està feta… oblidant l’aigua que desplaçarà clavar tota la terra, previsiblement de la Serrania, per fer-la del tot, per plenar l’ampliació. I Arquimedes, i el seu principi, semblen també contra Aurelio. I sí, senyor Martínez, en joc està el futur dels nostres fills que va molt més enllà del "cortoplacisme" empresarial.