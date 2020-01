Puado: "En el Real Zaragoza estoy disfrutando del fútbol"

Javi Puado es un hombre feliz desde su llegada a Zaragoza. El atacante catalán así lo quiso dejar claro en rueda de prensa este jueves: "Lo que quiere un jugador es tener, disfrutar del fútbol y yo aquí lo estoy haciendo". Su aportación sobre el terreno de juego le ha llevado a ganarse a toda la afición zaragocista: "Estoy ayudando al equipo con goles y con trabajo, quería asentarme lo antes posible".

En los ocho partidos que ha disputado hasta el momento con la elástica blanquilla, Puado ha anotado tres goles (uno en Copa del Rey y dos en la Liga), pero su ambición es máxima y reconoció que "un delantero lo que quiere es marcar, llevo tres pero espero que sean mucho más". Aunque no es su obsesión: "Si llega el gol, genial, pero no me centro solo en marcar sino en ayudar al equipo".

Sobre el momento que viven del vestuario, el "11" del Real Zaragoza comentó que "esta dinámica te hace afrontar los partidos de una manera positiva, como Club siempre queremos ganar y estar ahí arriba ayuda positivamente para afrontar los partidos".

El siguiente compromiso para el conjunto aragonés llegará el sábado con la visita de un rival directo, el Numancia, aunque los jugadores lo quieren ver como un partido más sin esconder que una victoria sería un paso grande para seguir cerca el ascenso directo: "Nosotros miramos en sacar los tres puntos, lo importante es ganar e independientemente de lo que hagan los de arriba o los de abajo".

Sin embargo, en esta segunda vuelta, el papel de La Romareda será fundamental y eso es algo que Javi Puado lo tiene claro: "Siempre que juegas en casa, con tus aficionados lo que quieres es ganar. Eres más fuerte en tu estadio, pero cuando vamos fuera también lo damos todo". A continuación, añadió "independientemente de donde juguemos somos el Real Zaragoza y tenemos que ganar"