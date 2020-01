Mariano Rajoy: "El PP tiene que ser un partido de centro que evite los radicalismos"

Mariano Rajoy ha defendido en Zaragoza que "el PP tiene que ser un partido de centro que evite los radicalismos". El expresidente del Gobierno de España ha presentado su libro "Una España mejor" en el Foro ADEA, con mensajes de política nacional suaves en la forma, pero contundentes en el fondo.

Con su tono calmado y su habitual retranca, afirmaba que "no hay que deshacer las reformas que han funcionado", en clara referencia a la reforma laboral. Sobre la polémica del pin parental, se ha limitado a decir que "no iba a entrar en esas cosas que no tienen ningun sentido".

Rajoy sigue defendido la necesidad de que el PP se sitúe en el centro, para ello ha recuperado - y lo recoge su libro - lo que dijo hace 12 años, en el año 2008 en Valencia: "Somos un partido de centro y esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no arrastramos doctrinas ni orejeras, que no tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas, que huímos de cualquier radicalismo y que entendemos la acción política desde la moderación, el diálogo y la convivencia".

155: el último recurso

Rajoy también ha defendido una posición moderada al hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Es un asunto muy serio; tuvimos que disolver un gobierno y un parlamento, y eso no es algo que se produzca todos los días y no es sano que se produzca todos los días", ha señalado.

"Lo ha explicado muy bien el Tribunal Constitucional y siempre lo he entendido así: es un último recurso y además no debe prolongarse por tiempo indefinido, y desde luego, debe hacerse por consenso".

Sobre ETA, ha dicho que han perdido, no se llevaron nada a cambio, aunque ahora hay que ganar la batalla del relato. En este sentido, "que Bildu esté en el Congreso de los Diputados y que apoye al gobierno es una pésima noticia, pero es verdad que, en este momento, ETA ya no mata y eso es una noticia positiva".

En otro momento de su intervención, ha sido muy critico con el llamado "derecho a decidir". Para Rajoy, "es un camelo que se han inventado algunos y que supone que todos ustedes no tienen derecho a decidir sobre lo que quieren para su país". En este sentido, ha añadido que "sobre España deciden todos; soy de Santiago de Compostela y tengo derecho a decidir como español sobre todo mi país, sobre Zaragoza, sobre Barcelona o sobre Ceuta".