Balliu: "Ahora los equipos vienen a por nosotros"

El Almería es el rival a batir en Segunda. Lo dicen su magníficos números y la clasificación, ya que los rojiblancos se han colocado como líderes, empatados a 45 puntos con el Cádiz. Este domingo llega al Mediterráneo uno de los conjuntos más imprevisibles de la competición, un Elche valiente que es capaz de dar el golpe en cualquier campo. Ya están en alerta en el vestuario, porque lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Persiguiendo el objetivo del ascenso, la clave está en hacerse fuerte como local.

Iván Balliu es uno de los jugadores importantes en el Almería y reconoce que a partir de ahora los encuentros van a tener una dosis extra de complicaciones. Los rivales se van a motivar para frenar a la plantilla de José María Gutiérrez, ‘Guti’: “Todos los equipos van a venir a por nosotros. Tenemos como referencia el partido con la Ponferradina para no repetirlo. Nos preocupa más nuestro juego que el rival”.

El Elche

Viene de caer eliminado en la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao en la tanda de penaltis. Curiosamente el primer partido como visitante de Guti fue en el Martínez Valero y un gol postrero de Lucien Owona neutralizó la ventaja franjiverde. Para Balliu, es uno de los equipos con más posibilidades de hacer cambios: “En el Martínez Valero nos costó mucho por la presión alta que hacían. Tiene muchas variantes, capaz de cambiar el sistema en el mismo partido”.

Objetivo

El Almería actual está superando los registros de Unai Emery y Javi Gracia, entrenadores que lograron el ascenso. Anteriormente con Pedro Emanuel y ahora con José María Gutiérrez, ‘Guti’, el equipo viene pulverizando todos los registros, pero consciente de que todavía no ha dado el paso definitivo hacia la élite: “Si queremos subir a Primera hay que hacer números como estos, porque igual con las cifras de hace unos años no nos daba. La clave es sumar todos los puntos de casa y conseguir el objetivo lo más rápido posible”.

Afición

Con la fantástica trayectoria en lo que va de año -tres victorias y liderato-, se espera una gran entrada de público en el Mediterráneo. Domingo a las cuatro de la tarde es una fecha que acompaña al espectador. Iván Balliu recuerda que una grada llena aporta un plus de fuerza en el terreno de juego. Soñar es gratis y para subir a Primera el Estadio tiene que agotar localidades: “Ojalá que la gente se termine de enganchar al equipo. Cuando las piernas pesan ahí está el público para darnos un empujón. Que el Almería suba es positivo para todo el mundo”.

Darwin

El uruguayo reconoció que tanto René como Balliu le habían ayudado a asentar la cabeza cuando llegó a Almería. Uno de los protagonistas, Balliu, apuntó que su labor como hombre de fútbol es que a su compañero no se llene la cabeza de elogios: “Es mi vecino y pasamos muchas horas juntos. Es joven, acaba de llegar a Europa y es un jugador que pronto estará en un equipo grande. La prensa le dice que juega bien y es muy guapo, pero a mí me corresponde decirle que no juega tan bien y que es feo. Hay que ayudarle”. Considera que es el jugador con mayor capacidad de progresión del grupo.

Mercado

Owona, René y Chema han dejado de pertenecer a la plantilla y Balliu quiso recordar su labor en el equipo. Nada le sorprende, porque es la ley del deporte de alto nivel: “Se han ido jugadores importantes, con muchos años en el Almería, pero forma parte de este trabajo. Ahora llegan otras para ayudarnos a lograr el objetivo”.