La plantilla del Almería cuenta con 21 efectivos

El Almería ha liberado fichas en el mercado invernal. Las salidas de Dragan Rosic, Gaspar Panadero, Sekou Gassama, René Román, Lucien Owona y Chema Núñez han dejado al plantel rojiblanco con 21 efectivos, contando con el central David Costas. De esta forma, quedan libres cuatro fichas para completar el cupo permitido por la competición. Porteros: Fernando y Sivera. Defensas: Iván Martos, Romera, Valentine Ozornwafor, Iván Balliu, Jonathan Silva, Nikola Maras, Costas y Juan Ibiza. Centrocampistas: Sergio Aguza, César de la Hoz, Radosav Petrovic, Valentín Vada, Wilfrid Kaptoum, José Corpas, Ante Coric, José Carlos Lazo y Arvin Appiah. Delanteros: Juan Muñoz y Darwin Núñez. El técnico rojiblanco aún no puede contar con Juan Ibiza, que tiene previsto volver para marzo tras la grave lesión de rodilla que sufrió a principio de temporada. Con el mercado abierto, el club presidido por Turki Al-Sheikh tiene previsto hacer dos fichajes más: un defensa y un jugador de ataque para acompañar a Muñoz y Darwin. Esa bomba de la que habló el propietario parece que deberá esperar por las dificultades del tope salarial. David Costas podría debutar el domingo frente al Elche si Petrovic no se recupera. El ex del Celta ya entrena con sus compañeros.