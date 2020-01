Babin: "Estamos a tiempo de remontar"

El vestuario del Sporting no tira la toalla. La temporada no va como esperaban, pero se aferran al tiempo para no resignarse a que su único objetivo sea la mera permanencia. Así lo quiere pensar el defensa Babin, que este jueves aseguraba en Mareo que el equipo aún está "a tiempo de todo", aunque admite que todo pasa por dar el primer paso este sábado, ganándole al Fuenlabrada.

Babin admitía que "está claro que las cosas no están como pensábamos a principio de temporada, pero estamos a tiempo de remontar". Se aferraba el defensa a la referencia de la pasada campaña, cuando "sacamos la buena racha en el mes de febrero y casi nos metemos en playoff".

El precedente del año pasado

¿En qué situación estaba el Sporting la temporada pasada? Mejor que en la actual, aunque nada boyante. El equipo gijonés tenía 33 puntos en la jornada 25 del curso pasado (ahora tiene 28). El playoff estaba a seis puntos: lo marcaba el Oviedo, con 39. Ahora está más barato (en 36), pero el Sporting está más lejos: a ocho.

El Sporting podría mejorar los números de la temporada pasada en los dos próximos encuentros, ya que el pasado año cosechó sendas derrotas en las jornadas 26 y 27 (contra Las Palmas y el Rayo Majadahonda). Lo que tendrá difícil será igualar la remontada que vino después, con nueve partidos sin perder (6 victorias y tres empates). Fue meritoria, pero insuficiente: el Sporting no llegó a meterse en playoff, lastrado también por la mala racha posterior (de los cinco últimos partidos, solo ganó el último, cuando ya no tenía opciones matemáticas).

Defensa del sistema

Babin defendió el sistema de cinco defensas que pretende recuperar Djukic a partir del sábado, negando que sea un planteamiento amarrategui: "Somos el Sporting y siempre salimos con intención de ganar. Los esquemas los hacen buenos los jugadores. Para mí un sistema no es más que un número de teléfono.