Valles espera sumar el primer triunfo del año en el derbi

El guardameta Álvaro Valles, de la UD Las Palmas, espera que su equipo logre la primera victoria de 2020 el próximo sábado con ocasión del partido de rivalidad ante el CD Tenerife, que se disputará a partir de las 17.15 horas en el Estadio de Gran Canaria.

El portero andaluz del equipo amarillo asegura que no hay presión extra, aunque se trate de un encuentro "único, especial", en el que esperan sumar el primer triunfo del nuevo año.

"Saldremos al campo a morir e intentar ponernos por delante lo antes posible. Este partido puede servirnos para dar ese paso adelante para seguir el camino hasta los play-off, el equipo está concienciado de que es una oportunidad para revertir la situación y dejar atrás los malos resultados", ha explicado en rueda de prensa.

Valles cree el equipo afronta este derbi "con mucha ilusión y ganas", y pese a que no se están dando los resultados, considera que el grupo está "haciendo las cosas bien".

En cuanto a su rendimiento bajo los palos, desde que se hizo con la titularidad en la jornada 16, Valles valora que ha tenido "continuidad y confianza" por parte del entrenador, Pepe Mel.

Del Tenerife, el cancerbero andaluz admite que llega en una dinámica positiva tras sus últimos resultados en LaLiga SmartBank y haber eliminado, este miércoles, al Real Valladolid, un equipo de Primera División, en la Copa del Rey (2-1).

"Querrá ganarnos en nuestro estadio, hay una rivalidad grande e intentarán prolongar nuestra mala racha de resultados", ha añadido.

Del conjunto blanquiazul no le preocupa ningún futbolista en particular. "Ayer marcaron los dos delanteros -el debutante Joselu y Dani Gómez, de penalti-, son buenos jugadores, no sabemos cuál jugará o si jugarán los dos, pero confío en mi equipo, no me preocupo del rival, sino en corregir nuestros fallos y los pequeños detalles que se nos escapan en cada partido", apunta.

Valles, formado en la cantera del Betis, tiene experiencia en derbis contra el Sevilla en categorías inferiores, y subraya que son "distintos", al tratarse de dos equipos que conviven en una misma ciudad, y en los que todo se lleva "al extremo".

Para terminar, el portero andaluz envía un mensaje a la afición, "que se llene el Gran Canaria, para nosotros ellos son nuestro jugador número 12. Sentir el aliento de los aficionados es una ayuda extra, cuantas más personas vengan y nos lleven volandas, mejor", concluye.