Munir: "Lo más importante es el escudo que llevamos en la camiseta"

El Málaga volvió a entrenarse en el estadio de atletismo con la máxima normalidad posible por lo que está ocurriendo a nivel institucional. El vestuario quiere dar la seguridad de la unión y que el aspecto deportivo no se ve afectado por la crisis de la entidad. El portero Munir pasó por la sala de prensa tras la sesión preparatoria. "La verdad es que al final son cosas de las que intentamos evadirnos porque son situaciones que no podemos controlar. El equipo está centrado en lo deportivo, en el domingo. Cosas ajenas a nosotros que se nos escapen de las manos intentamos no estar pendiente de ellas porque para nosotros lo más importante es conseguir los tres puntos el domingo. Todas estas situaciones nos han hecho estar más unidos y ser más fuertes. Sabemos en la dirección que vamos, intentamos trabajar y poner de nuestra parte para que el equipo se centre en competir".

El portero volvió a reiterar la palabra que han tomado los futbolistas por bandera, unión. "Lo más importante es el escudo que llevamos en la camiseta que es el que defendemos y nos debemos a ello. Somos profesionales de esto. Es fútbol. Sobre todo, más unidos que nunca. Todas estas situaciones nos han hecho ser más fuertes".

Y en medio de la crisis institucional sigue el fútbol. El domingo el Málaga recibirá al Mirandés en La Rosaleda a las 12 h, y el equipo buscará su cuarto triunfo en casa. "Va a ser un partido complicado porque el rival viene con confianza y está compitiendo muy bien. Será un partido muy reñido. En casa llevamos tiempo sacando resultados positivos. Estamos trabajando muy bien y cogiendo los conceptos del míster muy rápido. Sería importante sacar los tres puntos para coger un poco de aire que nos vendría muy bien para seguir sumando y seguir en esta línea de ir sacando puntos. Sumar tres puntos te aleja de la zona de abajo y coger aire, que nos vendrá muy bien".