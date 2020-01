El Toledo... a flor de piel

Muchos aficionados del Toledo lo dicen: unos son del Madrid, otros del Barça y otros del Atleti... pero gran parte de los del Toledo, los auténticos, presumen de que son solo y exclusivamente de este equipo. Es el caso de Antonio, 'Ito' para los amigos que tiene, muchos, en la ciudad y en el Toledo.

Con tus colores por bandera y el escudo en el corazón. Siempre orgulloso allá donde vaya!

Aúpa @CD_Toledo! 💚 pic.twitter.com/ltK2Xiv5Ts — 𝕀𝕥𝕠 𝕊á𝕖𝕫 (@ItoSaez) January 21, 2020

El vocalista de la banda de rock Bajo Cuerda, portavoz de la peña Football Toledo 1928 para el trofeo Sector 12 y colaborador de SER Deportivos Toledo ha querido que lo vea todo el mundo y este jueves nos ha contado su historia en el programa.

"Esta semana me tatué en todo el antebrazo izquierdo el escudo del club, tenía ganas de hacérmelo pero tardé tiempo porque no tenía claro si quería hacerme el reciente, el anterior o hacerme alguno de los años 50, 60 o 70; al final se lo expuse a un tatuador con el que tengo confianza, me dijo que me pusiera en sus manos... y ahí está [...] No creo que haya sido el primero ni el último que se lo haya hecho". Al final se hizo una versión muy personal.

Antonio explica el proceso en el minuto 14 del programa de este jueves. Escúchalo aquí.