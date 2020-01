El Tudelano no descarta movilizarse para conseguir subvención y reformar el estadio Ciudad de Tudela

El Gobierno de Navarra no ha incluido partida en su proyecto de presupuestos de 2020 para subvencionar la reforma integral del estadio Ciudad de Tudela, que el Ayuntamiento de Tudela anunció que comenzará este mismo año.

Desde el Club se está buscando agotar todas las vías posibles de diálogo, pero aseguran que la situación es “preocupante”. Jesús Miranda, presidente del Tudelano, señala que de no actuar “el estadio va a haber que cerrarlo si o si de forma casi inminente porque esta en una situación que la vamos cogiendo con pinzas”.

Así mismo, asegura que la intención es hablar con otros equipos de la ciudad, “porque es una cosa de todos y si no recibimos receptividad por parte del Gobierno lo único y último que nos queda es pasar a una forma más beligerante que no es lo que queremos, pero si no nos queda otra evidentemente lo haremos” apunta Miranda.

Desde el Club se han solicitado reuniones tanto con la consejera de Deportes, Rebeca Esnaola, como con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Se considera “urgente” actuar sobre el mismo de manera conjunta con el Ayuntamiento y con La Real Federación Española de Fútbol.