Nemuru amb Ironhack facilitaran el finançament per estudiar les professions tecnològiques més sol·licitades

Els professionals tecnològics ocupen els primers llocs en els més demandats per les empreses. Perfils digitals especialitzats en UX / UI design, analistes de dades, programadors o experts en ciberseguretat són alguns dels més cotitzats en el mercat laboral. Uns perfils tecnològics que tindran una pujada salarial mitjana del 2,3% el 2020, segons una anàlisi de Mercer, el que demostra l'interès de les companyies per contractar els serveis d'aquests professionals per cobrir les demandes actuals de mercat.

En aquest context i per fomentar l'educació de perfils TI, l'escola internacional Ironhack ha anunciat l'acord de col·laboració estratègic amb la fintech Nemuru, companyia que possibilita oferir préstecs en el punt de venda, per facilitar el finançament als seus estudiants. La companyia, amb l'objectiu de possibilitar l'accés a l'educació digital de manera generalitzada a tots els seus estudiants, ha tancat una aliança amb Nemuru per fer més fàcil l'accessibilitat als crèdits personals. D'aquesta manera, els alumnes tenen la possibilitat d'accedir a crèdits personals de manera ràpida, senzilla i mitjançant el dispositiu mòbil.

El contingut dels bootcamps d’Ironhack està molt alineat amb els valors digitals de Nemuru i l'evolució tecnològica d'avui dia. Les dues companyies comparteixen sinergies amb una orientació 100% digital i especialitzada en noves tecnologies, de manera que la col·laboració entre les dues entitats cobra encara més sentit. Per part de Ironhack, en una aposta per una companyia fintech en plena evolució i per part de la startup, en una mostra de l'interès per invertir en una empresa que forma a la propera generació de creadors digitals.

Pere Monràs, CEO i cofundador de Nemuru valora de forma positiva aquest acord: "Els avenços tecnològics van més ràpids que el sistema educatiu convencional. És un honor per a Nemuru associar-nos amb una escola tecnològica tan puntera com Ironhack per permetre que tots els seus estudiants tinguin accés a l'educació. La nostra eina té el millor pla de finançament amb crèdits personals immediats i flexibles que s'adapten a les necessitats dels alumnes ".

La col·laboració de les companyies natives digitals és una aposta més per la innovació de les dues entitats. "Per a Ironhack, col·laborar amb Nemuru va de la mà del nostre propòsit com a escola per aconseguir que l'educació sigui accessible a tothom, sense importar la seva capacitat adquisitiva. No només això, sinó que la facilitat que atorga Nemuru a través de la seva eina digital i procediment 100% en línia als seus usuaris, en aquest cas, els nostres futurs estudiants, simplifica i agilitza el procés de sol·licitud de finançament a l'màxim el que és un valor imprescindible a l'hora de decidir apostar entrar a la formació de Ironhack a través d'un producte financer", afirma Adrià Baqués, general Manager a Ironhack.

Per la seva banda, Nemuru evoluciona el seu model de negoci a altres verticals com el sector educatiu, en el qual ja està present amb altres centres de formació superior. Dins el marc de col·laboració amb Ironhack, la companyia ha anunciat que posarà a disposició dels estudiants de l'escola una borsa de treball amb possibilitat d'inserció en el món laboral en un dels sectors amb més desenvolupament: el fintech.