'El pin parental y otros humos'

Con la venia Gloria,

Llevamos varias semanas hablando y comentando el denominado pin parental que los fascistas de VOX exigen como contraprestación a sus alianzas con otros partidos de derecha ultra en distintos gobiernos autónomos.

Desde hace días, todo el mundo entiende de Educación. Incluso aquellos padres que jamás pisaron una tutoría, o una simple reunión del AMPA. Esos que parece no enterarse que en el Claustro de cada centro los padres tienen representación y es en el seno de los mismos donde se eligen las asignaturas y actividades complementarias. Desde hace unos pocos días, los hijos parecen ser meras propiedades a modelar.

El pin parental queridos amigos, lleva años instalados en la Educación Pública. Y lleva años instalados porque la administración competente siempre ha dejado a las ruedas de los carros a los docentes, frente a las estúpidas exigencias de algunos estúpidos padres, que se han quejado de tales gilipolleces como que su hijo se sentase al lado de otro niño con alguna discapacidad, o de un color de piel distinto al suyo. Familiares de alumnos que abrazando alguna confesión religiosa querían impedir que su hija recibiera clases de música, o que su hijo recibiera enseñanza de la cultura y arte musulmán en Historia del Arte.”

El pin parental no es, sino una estrategia medida, estudiada e intencionada por los intransigentes para seguir en el candelero. Es solo un tambor de hojalata para seguir haciendo ruido. Porque no tienen ni ideario, ni programa político capaz de dar soluciones a la cantidad de problemas de los españolitos. Eso sí, banderas, vítores patrióticos y el odio al extranjero (también a los periodistas, a los colectivos LGTB, y los docentes).

Estos ignorantes quieren hacer ver a la sociedad que todos esos (admirados) docentes se levantan cada mañana con la idea de hacer pequeños y potenciales comunistas, y marcarles arbitrariamente distintas condiciones sexuales, en lugar de realizar esa ardua tarea de ir desmalezando el camino que cada niño deberá de recorrer por sí solo.

Mientras insisten en lanzar sus mentiras siguiendo echando paja mojada a la hoguera, los españolitos en general y los campogibraltareños en particular, no nos enteramos que el Partido Popular que tanto discurso realiza en base a la defensa de los marineros y exigencias para realizar acciones contra el alga invasora, votaba en contra de la PNL relativa a tratamiento de la Rugulopterix okamurae en el Estrecho de Gibraltar, en el Parlamento de Andalucía, aprobada por mayoría gracias al resto de partidos, incluidos sus socios C´s y VOX. O que el pasado 19 de septiembre se firmó un convenio con la empresa Ocean Cleaner Technology para mapear la zona invadida del alga, única actuación que ha financiado la Comunidad Autónoma, pero que el mapeo no ha sido completado, ni entregado al Grupo de Trabajo Técnico Específico creado por el Ministerio de Transición Ecológica al día de hoy.

O que este demonizado gobierno bolivariano en pocas semanas ha logrado el primer acuerdo social con sindicatos y patronal para subir a 950 euros el SMI, revisará el pago del IBI del patrimonio de la Iglesia, ha aumentado el IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros y pretende retomar el asunto de Catalunya desde el diálogo y no desde el conflicto. Ya ven, el verdadero pin parental no es sino humo para no ver que otro modelo político al suyo no solo es legítimo, sino que puede ser efectivo. ¡Salud y que viva España! por supuesto.