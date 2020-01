Mir, satisfecho con los fichajes, encara la final ante el Levante B sin Benja y Nani pero con Sergio Jiménez

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este viernes 24 de enero con Daniel Rodríguez.

Nueva final para el Hércules en el Rico Pérez. Los alicantinos reciben a un rival directo como el Atlético Levante que tiene 25 puntos en la clasificación. El Hércules, por su parte, sigue en descenso con 18 puntos. Tras tres tropiezos consecutivos, dos de ellos en el Rico Pérez, el equipo alicantino necesita sumar los tres puntos si quiere acercarse a la permanencia.

El Hércules ha hecho oficial este viernes la cesión de Víctor Olmedo al Orihuela hasta final de temporada. El lateral alicantino, se marcha al conjunto de Los Arcos tras haber disputado este curso once encuentros con el primer equipo del Hércules en los que anotó un gol, el que le hizo al Espanyol B. El último futbolista en salir será Felipe Alfonso.

Víctor Olmedo se marcha cedido al Orihuela / Pedro Vera

Además, hoy ya ha entrenado con el resto de sus compañeros Sergio Jiménez, el sexto fichaje en el mercado invernal y Vicente Mir ha confirmado que entrará en la convocatoria para el partido ante el Atlético Levante y que podría ser de la partida.

Sergio Jiménez este viernes en el Rico Pérez tras realizar el primer entrenamiento con el Hércules / Daniel Rodríguez

Por contra, el técnico del Hércules no podrá contar con Nani, por sanción ni con Carlos De Lerma y Benja Martínez por lesión. Éste último no ha entrenado durante la semana con sus compañeros por unos ganglios en el adductor. Su baja, en principio, será ocupada en el once titular por Jona. Por otro lado, Teo Quintero jugará en el lateral izquierdo mientras que Raúl Ruiz debutará en el flanco derecho.

Este viernes ha hablado en sala de prensa Vicente Mir, quien ha asegurado que la semana ha ido muy bien a pesar de la derrota del sábado pasado ante el Villarreal B y que esperan volver a darle a la afición una alegría. El Hércules lleva sin ganar en el Rico Pérez desde el 20 de octubre.

También ha explicado Mir que "está muy contento con lo que ha llegado en este mercado de invierno y que con esta plantilla se va a conseguir sí o sí la permanencia". Mir insistió en que los fichajes han "mejorado" al Hércules, ya que destacó la "ilusión y ganas" con las que se han incorporado al equipo.

En relación al Atlético Levante de Tevenet, Mir indicó que es un filial "muy intenso" y que tiene en su plantilla futbolistas "capaces de lo mejor y de lo peor". "Es un equipo duro que sabe a lo que juega y es complicado a la contra. Espero un equipo difícil, pero si repetimos lo que hicimos en los últimos partidos espero ganar", comentó el técnico, quien dijo que no tenía en cuenta al exigencia del calendario que se avecina.

La Plataforma Unidad Herculana, recuerden ha convocado una marcha este domingo para protestar contra la gestión del club. La comitiva partirá a las 10:30 en la Plaza de los Luceros y finalizará en el Rico Pérez. La plataforma ha decidido no introducir la pancarta con el lema "Contra la gestión, con el escudo" tras meditarlo con la Junta Directiva. La Policía pide un certificado de inifugabilidad que no tenían y que no sabían si podía llegar para el domingo y finalmente han decido no introducirla.

El Hércules visitará la Nova Creu Alta para medirse al Sabadell, el domingo 2 de febrero a las 17:00 horas.

Por otro lado, el jugador juvenil del Herculés, "Abde" ha sido convocado por primera vez por la selección sub 20 de Marruecos. El extremo de 18 años, viajará del 27 al 30 de enero para participar en la concentración de su selecciónAdemás, el exjugador del Hércules, Alejandro Alfaro ha fichado por el Intercity de Sant Joan.

En baloncesto, partido de altos vuelos en el Pedro Ferrándiz entre HLA Alicante y Melilla a partir de las 20:15 horas. Se miden los dos equipos más en forma de la LEB Oro. Melilla suma seis triunfos seguidos y Lucentum tres. Hoy escuchamos al técnico de Melilla, a Alejandro Alcoba, que asegura que el partido en Alicante le preocupa más que el de la semana siguiente ante Valladolid y que el Lucentum es el equipo revelación de la Liga. Analizmos la previa con Ramón Juan.

Alejandro Alcoba, técnico de Melilla / CB Melilla

En balonmano, este fin de semana se juega el derbi alicantino en el grupo E de Primera Nacional entre Agustinos y BM Horneo Sporting Alicante. Escuchamos las sensaciones de ambos técnicos, de Cabanas y de Álex Catalá en la previa de este derbi En La Catedral, este sábado a las 19:00 horas.

Concluimos con fútbol sala femenino, con el entrenador de la Universidad de Alicante, Carlos Navarro, que nos cuenta las sensaciones del equipo en la previa del partido de este sábado a las 16:15 horas ante UCAM El Pozo Murcia. El Xaloc, por su parte, recibe el sábado a las 17:15 horas en el Pitiu Rochel al Ourense Envialia.