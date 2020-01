Sigue la preocupación. La reunión que este viernes se producía entre coordinadora por la sanidad, médicos y representantes de diversos municipios afectados por la situación médica de la zona rural, dejó entrever que aún queda mucho por recorrer para lograr un servicio al menos suficiente

Una concentración que comenzaba con la intervención de Sofía Plaza, portavoz de la coordinadira, que avanzaba la intención de continuar la lucha en unidad. "Vamos a seguir dando guerra, cueste lo que cueste, e iremos a apoyar a quien haga falta porque es el derecho que nos hemos ganado, que han ganado nuestros padres y nuestros abuelos, protestar pacíficamente y decir no, porque esto nos está afectando", aseguraba.

Plaza pide no cometer el error de culpabilizar a los médicos de la situación, ya que están excediendo sus funciones, y entiende su hartazgo porque asegura "la buena voluntad dura meses y lo anormal se ha convertido en normal".

Desde la coordinadora no solo critican la situación actual sino también la futura. Aseguran que con las jubilaciones se aumentará la falta de médicos, y reiteran que el problema no es que falten, sino que se les deja marchar. Todo ello unido a la falta de atracción de la zona rural, por lo que pide a la Conserjería que busque otros alicientes internos (ya que no pueden ser económicos) para minimizar las deficiencias.

Los profesionales, que también partiparon en esta reunión, denuncian la situación a la que se enfrentan y agradecen la labor de los pacientes en sus reivindicaciones, que son los beneficiarios de este servicio. "Se sorprenden de que seamos en todo Burgos los únicos que no tenemos coordinador, pero eso no es la causa, es la consecuencia de esto... Estamos actuando como un órgano colegiado y las decisiones se toman entre todos", asegura Leopoldo Vives, médico de Roa.

Los CRAs y la reorganización

Pero las preocupaciones de los vecinos no solo se quedan en la atracción de la zona rural para los médicos, también en la futura reorganización que la Consejería plantea llevar a cabo, con consultorios de referencia y transporte a la demanda para los usuarios de pequeñas poblaciones. Consideran que no es una zona propensa para llevarlo a cabo por la falta de infraestructuras y medios, y creen que el afectado acabará siendo el usuario.

Pese a la incorporación de un médico en Roa, preocupan las marchas de dos profesionales que cubren a Huerta del Rey y otro que cubre Tórtoles, así como la inacción de estas localidades a las que piden sumarse a la lucha. Una lucha por una sanidad de calidad, que podrá avanzar con la visita en febrero del Gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, que adelantó el procurador José Ignacio Delgado.

Además, la reunión se cerraba con el anuncio de una convocatoria para el jueves 30 a las 14.15 horas en el Ambulatorio Sur para exigir una pediatría digna para Aranda y la comarca.