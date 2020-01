Rozada: "Siento que tengo la confianza del club y los jugadores"

El Real Oviedo se verá este domingo las caras con el Girona, equipo al que ya logró vencer en la primera vuelta en el Carlos Tartiere (4-2) y que ahora ocupa la zona alta de la clasificación. El equipo catalán es séptimo, pero está a solo dos puntos de meterse en la zona de fase de ascenso a Primera, mientras que los carbayones afrontan el duelo en descenso, aunque a solo un punto de abandonar esos puestos.

Para este partido el técnico Javi Rozada no podrá contar con Edu Cortina, aún recuperándose de la lesión de tobillo, pero el resto sí estarán disponibles. La única duda a día de hoy es si Rodri Ríos podrá viajar a Girona o no. Por ahora el delantero, que se ha entrenado ya con sus compañeros esta mañana, no ha podido ser inscrito en La Liga por problemas con el límite salarial. Circunstancia que se espera quede solucionada en los próximos días.

Hoy tras la sesión matinal habló Javi Rozada en esa previa del partido ante el equipo catalán, y habló sobre Rodri y esa circunstancia: "El club está trabajando en ello y yo lo desconozco. En función de lo que me diga el club yo haré una convocatoria u otra. Rodri es un delantero de muchísimo trabajo. Para jugar con dos puntas corta muy bien al espacio. Nos da profundidad en área".

Siguiendo con los nombres propios el técnico también habló del capitán Saúl Berjón: "Cada vez está con más confianza. Tiene opciones de entrar. En función de lo que pida el partido ya decidiré si entra en el once o no".

Tras hablar de Saúl, el técnico quiso analizar el caso de Ibrahima Baldé: "El gol de Ibra no lo celebré porque necesitábamos ganar. Yo me alegré por él. Nos está ayudando, pero no es fácil porque no ha sido titular en ningún partido. Yo le dije cuando llegué que no confiaba mucho en él, pero me dijo que se lo iba a ganar, y así está siendo. Enseña el camino a lo que tienen que hacer otros jugadores. Ahora con Rodri podemos jugar con dos arriba y tiene opciones de jugar de inicio o salir desde el banquillo".

"Hablo con Alfonso mucho. Está entrenando fenomenal. No es cómodo estar con 3 porteros. Nos gustaría tener 2. En caso de que él decida quedarse aquí nosotros encantados, aunque no es el escenario ideal", añadió sobre la situación en la portería.

Siguiendo con el mercado, Rozada agradeció la llegada de refuerzos y le deja la responsabilidad de fichar más, o no, a Francesc Arnau: "Con Rodri, Luismi y Lunin el equipo mejoró muchísimo. Ahora se lo dejo a Arnau. Si él considera que hay que hacer una mejora son cosas personales de él. Yo estoy encantado con su trabajo, ha reforzado al equipo en posiciones importantes".

Además el ovetense también habló de cómo ha vivido el equipo esta semana después del empate en casa con el Huesca: "Es una semana buena para un entrenador, de domingo a domingo, donde puedes trabajar todo. Nos falta un poco de suerte para ganar ese partido que nos lance para arriba. El equipo merece mucho más de lo que tiene. Al final de la competición todo se va a equilibrar".

"Siento que tengo la confianza del club y los jugadores. Me centro en ganar al Girona y del resto no voy a hablar. Es normal que se hable de ello cuando no llegan los resultados", añadió sobre si se encuentra con fuerzas para seguir y si siente que puede ser su último partido.

Además Rozada se marca un objetivo: "Hay que recuperar esa alegría en ataque que teníamos cuando llegué yo aquí, que el equipo creaba más. Fuera de casa lo importante es no encajar. El partido no hay que ganarlo en el minuto 30, hay que saber gestionar los encuentros".

"Por jugadores, el Girona es el mejor equipo de la categoría. En casa son más fuertes que fuera. Tienen muchísimos argumentos. Vamos a tener que estar con las líneas muy juntas para aprovechar nuestros momentos porque también te dejan jugar. Creo que les podemos hacer daño e instalarnos en campo contrario", explicó sobre el rival del domingo.

Para ese partido ante el Girona Rozada comentó que aún no tiene clara la alineación porque los recién llegados dan muchas alternativas: "No tengo la alineación clara. El equipo con estos 3 fichaje ha ganado empaque. Tenemos jugadores para hacer un buen once y con muy buenas variantes. Jugar con tres centrocampistas es una opción muy buena que estamos trabajando".