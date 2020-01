Un consorcio alemán, primera opción de Defensa para el contrato de los 8x8 a los que aspira Trubia

El Partido Popular de Asturias dice tener conocimiento de negociaciones avanzadas para adjudicar al consorcio alemán Artec la fabricación de los vehículos 8x8 destinados a las Fuerzas Armadas Españolas después de quedar invalidado por una serie de defectos el contrato con la empresa Santa Bárbara para realizar esos trabajos en la Fábrica de Armas de Trubia.

La portavoz del PP en la Junta General del Principado , Teresa Mallada ha dicho tener informaciones procedentes de Asturias y del propio Ministerio de Defensa según las cuales el consorcio alemán podría hacerse con el contrato en lo que califica de “ decisión política” y ha emplazado al gobierno del Principado a intervenir para que el contrato se renegocie y se adjudique a Santa Bárbara porque la ley contempla esa posibilidad.

Desde el Partido Popular alertan de las graves consecuencias que traería esa adjudicación; por un lado sobre el empleo de la Fábrica de Armas de Trubia y por otro para la propia empresa Santa Bárbara que lleva cinco años trabajando en el desarrollo de estos vehículos. Los populares van a llevar al próximo pleno de la Junta General del Principado una declaración institucional para que el parlamento asturiano respalde la adjudicación a la fábrica de Trubia de los vehículos ; también están dispuestos a promover para ello iniciativas en el congreso de los diputados.

