Tino Tovar "capitanea" la cuarta noche de preliminares

Si uno buscaba “vitalidad” en su comparsa y el otro quería un coro “alegre y colorido”, ambos superaron su meta con ventaja. Tino Tovar y Nandi Migueles suben exponencialmente el nivel de la cuarta noche de preliminares. Como “capitán de capitanes” Tovar se presentaba no solo como lo más esperado de la función, sino del COAC 2020. El público en pie le dio las gracias por un regreso que, se espera, sea para quedarse.

Abriendo la sesión se presentaba en la cuarta sesión de preliminares la comparsa de Ronda bajo el nombre ‘Los caricatos’. Unos “payasos sin casa ni cuna” que volvieron a destacar más en afinación que en repertorio. Con mucha ilusión los malagueños realizaron un paso por el concurso decente en el que demostraron trabajo y ensayo pero que, probablemente, no les valga un pase más.

No solo no defraudó sino que superó cualquier expectativa. A Tino le sentó bien el descanso, aunque para sus más fieles seguidores se le hiciese muy larga su ausencia. En su primer pasodoble dice que no vuelve por la gloria, pero con un repertorio de presentación como el que culminó en la cuarta noche de preliminares será complicado que no la alcance. Y si emotivo era su primer pasodoble, haciendo grande lo más sencillo, la segunda letra dedicada a David Palomar no fue menos. Y así todo un repertorio brillante de principio a fin que apunta a superarse a sí mismo en las siguientes fases del concurso.

La otra agrupación que consiguió poner al público en pie fue la cabeza de serie. El coro de Nandi Migueles ‘Creaciones S.A.’ cumplió con lo que anunciaba antes del concurso: color y alegría. Un coro para todos los públicos. Divertido y simpático, como ya nos tiene acostumbrados su autor. Además, la aportación musical de Jesús Bienvenido y Paco Medina le dan un contraste diferente que enriquece el repertorio. Sin duda Migueles este año vuelve a presentar sus avales hacia la Gran Final.

Las siguientes dos agrupaciones, la chirigota ‘El de las llaves con sus muertos’ y la comparsa ‘La superviviente’ podrían recibir ambas la misma crítica. Bien cantadas, pero repertorio insuficiente para poder seguir en el concurso. Las dos pueden encajarse en ese saco de agrupaciones de preliminares que, aunque decentes y trabajadas, son propias de quedarse en la clasificatoria.

La que tampoco no terminó de convencer pero sí consiguió arrancar alguna sonrisa al respetable fue la chirigota dirigida por Diego Letrán, ‘Las eventuales’. De menos a más, la agrupación de Luis Rossi, Marcos Noguerales y música de Sevilla Pecci no consiguió alcanzar un nivel que pueda ponerlos entre las dudosas para pasar a Cuartos de Final. Simpática y con algunos buenos golpes en el popurrí, seguro que la agrupación hará pasar muy buenos ratos a los aaficionados en la semana de carnaval.

Desde Córdoba y para cerrar sesión llegaban al final de la noche ‘Los Traicioneros’. Por segundo año consecutivo pisaban las tablas del Falla con un conjunto de voces muy superior al conjunto de su repertorio. Con forillo negro y un tipo alegórico, la comparsa cordobesa no está teniendo una mala carrera en el Gran Teatro Falla, lo que podría convertirla en aspirante a fases superiores en años sucesivos.