"Las murgas con dinero parten con ventaja frente a las demás"

Hace dos años recibió una mención especial del jurado del Criticón por un tema sobre las redes sociales y asegura que fue un estímulo. Aunque reivindica que Tras con Tras "es una murga que nació para cantar en las finales", su grupo aspira a quebrar este año varios Carnavales de sequía. Es Gara García, periodista de profesión y letrista de vocación.

¿Fue un premio que quienes otorgan el Criticón se acordaran de usted?



Fue un orgullo porque fue mi primera idea en concurso. Yo me dedico a la comunicación y cuando la escribí pensé: esto tiene que funcionar. Era un tema sobre Twitter y de algún modo el propósito es que la canción trascendiese lo cantado. Pero la letra funcionaba por sí sola. Eso lo comprobamos después en los escenarios y la gran aceptación que tuvo sí fue un incentivo para seguir escribiendo. Y este año, lo he hecho otra vez.

Hablando de redes, ¿ahora es imposible concebir el concuros sin Twitter?

Sí. Al final Twitter ha funcionado muy bien como el tercer escenario del concurso. Está lo que se percibe en el recinto, lo que se ve por la tele y lo que se dice en Twitter, que la gente comenta según el concurso se va desarrollando. Sin redes, ya no se entiende el concurso de murgas.

¿Duelen los palos de Twitter?

Pues... (se lo piensa). No. No vale la pena hacer caso.

Que el trabajo de Tras con Tras no tenga el premio de pasar a la final... ¿hace aún más difícil salir año tras año?

No, para nada. Para nosotras salir a cantar no es complicado, es una ilusión. Y haberte quedado sin final es un impulso para volver a intentarlo. La murga tocó fondo hace unos años, pero ya hemos dejado los puestos penúltimo y antepenultimo para tocar a las puertas de las finalistas. Y eso es batería, son pilas para seguir trabajando. Somos una murga que nació para cantar en final y ahí tenemos que estar.

¿Cuál es el estilo de Tras con Tras?

Si preguntas a los antiguos componentes, te dirían que la esencia era la crítica dura estilo Singuangos. La formula de ahora es otra. Buscamos trascender el escenario mientras cantamos: hace dos años nos fuimos a Twitter, el año pasado hicimos una recaudación de fondos en directo... y esta vez buscamos sorprender con otra idea del mismo corte. Veremos si gusta.

¿Final a siete a ocho?



Cuantas menos, mejor.

¿No cree que se llegan a pagar barbaridades por una letra de murga?



Yo no cobro porque no escribo para fuera. Ni concibo escribir para cobrar. Si lo necesitase, quizá me lo plantearía. Pero el concurso se ha convertido en un mercado de eso y, ojo, que yo no juzgo a nadie. Pero sí ha derivado en que quien tiene más dinero y más presupuesto, parte con ventaja porque más capaz es de llamar la atención. El dinero juega un papel clave en el tipo de concurso que vivimos ahora.

¿Le agradó el veredicto del año pasado?



Zeta Zetas era indiscutible primer premio porque volvieron a superarse a sí mismos con una apuesta 100% ellos, pero con letra. Mamelucos lleva unos años siendo la murga de referencia y para mí lo es en calidad musical y también de letra. Y Bambones tenían que quitarse una espinita y supongo que un Tercero no les habrá sido suficiente, pero no estoy en la cabeza de ellos ni quiero hablar por ellos. Pero si me preguntas por el veredicto, sí te digo que hubiera cambiado a alguna murga de final... y hubiera metido a Tras con Tras.

El pase este año, ¿va a estar más caro que nunca?



Es posible. Esperamos un salto de calidad en varias murgas que están en la carrera por la final. Sí es muy probable que veamos evolución. Los Triquis tienen un proyecto más ilusionante, Los Trabachones son la renovación o la evolución de Los Trabas... pero hay que llegar al concurso y escucharlas a todos. De antemano, nadie tiene nada garantizado.



¿Qué opina de la polémica generada por las entradas de pie?

Es normal que haya controversia. Las entradas de pie son un error. ¿Al concurso de murgas se va a qué? A oír murgas. Que haya gente de pie y a los lados... vamos a ver cómo funciona, pero a priori es evidente el tamaño de la equivocación. Y luego sí me agrada que se genere y se abra debate en cuanto a las infantiles. Los compañeros nos dicen que los murgueros adultos vayamos a verlas, pero el concurso coincide con la semana antes de nuestro concurso y hay muchas cosas por pulir. Pero sí estoy de acuerdo en que debiéramos estar todos. Entonces, a ver si estas entrevistas ponen el asunto encima de la mesa y vemos con qué fórmula se hace posible. Pero los crios necesitan un revulsivo. Hay que evitarles las gradas vacías.