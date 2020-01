Los colectivos de mujeres presentan recursos de reposición contra la pérdida de ayudas del IAM

Los colectivos de mujeres afectados por el cambio de reparto de las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de 2019 han presentado de manera simultánea en el registro de entrada de este organismo sendos recursos de reposición ante lo que ven como un "ataque a las políticas de igualdad". Lo mismo han hecho los colectivos de cada provincia en las respectivas sedes del IAM.

Han denunciado que la resolución final de las ayudas, según el gobierno andaluz por el reparo de la Intervención, ha dejado a la gran mayoría de asociaciones fuera de su financiación, cuando suponen una red que llevan la igualdad y la lucha contra la violencia de género a todo el territorio, especialmente a las zonas rurales.

El recurso se basa en que la interventora delegada del IAM "se excedió en sus competencias", que confundió la ponderación de las ayudas según los proyectos con un prorrateo y que en las bases se indica que la subvención supondrá el 100% del presupuesto aceptado, al que las asociaciones ya se habían adaptado tras la resolución provisional, y no el 100% del presupuesto solicitado, lo que ha hecho que todo el dinero se gaste en 76 proyectos y no en 317 dotados provisionalmente. También señala el recurso que el IAM no recurrió, tras el informe de la Intervención delegada, a la Intervención General para resolver la "discrepancia".

Mari Carmen Moreno, portavoz de los colectivos afectados en Córdoba, ha dicho que exigirán a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que cumpla con lo que manifestó al tomar posesión de su cargo, el no dar "ni un paso atrás" en igualdad. "Hoy desgraciadamente vemos que ha dado 241 pasos atrás porque son 241 proyectos paralizados de facto. Queremos una solución inmediata y urgente porque estos proyectos van dedicados a miles de mujeres andaluzas y de lugares vulnerables como son las zonas rurales".

Esta presentación de recursos ha coincidido con la votación para la renovación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), donde habrá dos vocales de la provincia y una representante regional. Para las vocalías provinciales se han presentado la Federación de Asociaciones de Mujeres del Alto Guadalquivir, el Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato y la asociación de mujeres 'La Yedra'. Y en el ámbito de la representación regional se presenta la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.