León Benavante agota las entradas para su concierto en Córdoba

En nuestra Agenda Musical para el fín de semana, además de recomendar los mejores conciertos, hemos charlado telefonicamente con Abraham Boba, vocalista y compositor del grupo León Benavente, que actúa este sábado en la sala M100 con todas las entradas agotadas.

Además, el estreno absoluto de la nueva banda sonora compuesta por Thomas Köner para la pelicula Metropolis, La presentación del nuevo EP "La Mañana" del grupo cordobés Niño Bravo, el tributo a la música pop británica (The Cure, Depeche Mode, Simple Minds, Joy Division, etc), el potente rock del grupo suizo Sons of Morpheus, o la actuación del ex componente de Solera, CRAG ó Cadillac, José Mª Guzmán, entre otras actuaciones.