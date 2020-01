Miguel Ángel Sánchez Cebrián, campeón autonómico de campo a través sobre el barro

Mucho tuvieron que trabajar los atletas que estuvieron en el Cross de Xàtiva valedero para el Campeonato Autonómico individual de campo a través.

Los atletas del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, se midieron al barro que fue el protagonista de toda la jornada matinal sin olvidar la incesante lluvia.

En categoría Sub 12, Laura Hellín Martínez concluyó en el puesto 21 mientras que en categoría Máster, el rey de la prueba fue Miguel Ángel Sánchez Cebrián que fue el primer atleta en cruzar la meta proclamándose campeón autonómico máster de campo a través. Detrás entraron Rubén Andrés Verdú y José Ferris Montesinos

Mínima nacional para Estanislao Baidez en Santa Pola

El atleta petrerí Estanislao Baidez Sánchez ha conseguido el billete para el Nacional de Media Maratón, que tendrá lugar en Sagunto (Valencia).

El atleta del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda consiguió la mínima que pide la Real Federación Española de Atletismo y rozó el podio cruzando la meta en cuarta posición después de cubrir los 21,097 km.

Las infantiles estuvieron en Elche / C. A. Elda

Las infantiles estuvieron en Elche

Primera participación de las infantiles en el Campeonato Provincial Sub 14 de clubes. En la pista ilicitana, tuvieron que cubrir diversas pruebas en las disciplinas de saltos, lanzamientos, vallas y carreras. El equipo formado Paola Alarcón Sanchez, Paloma Cobo Chavarriaga, Carlota Andreu García, Julia Muñoz Fernández, Lola González García y Mar Allepúz Moreno terminó en el puesto 13 y eso que tuvieron que dejar alguna prueba desierta, entre ellas pértiga al no poder practicarla por no existir, en la pista eldense.

Javi Mayor debutó esta temporada, en Zaragoza

Buen debut en esta temporada, de Javi Mayor Herce sobre una pista indor. El atleta del Camisetas Económicas Elda estuvo en la pista de atletismo de El Huevo de la capital maña, donde corrió el 3.000 ml proclamándose vencedor con un crono de 9´ 41”.

Fin de semana

Campeonato Provincial Promesa en el Barxell

El sábado por la mañana en la pista de El Barxell de Petrer, se vivirá el Campeonato Provincial Promesa Sub 23, donde estarán Paula García Alba, Diego Cerulus Gallegu, Saúl Villena Maestre y Jesús Alberto Rozalén.

Cross Giménez Ganga en Sax

Un buen número de atletas del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, se darán cita el sábado por la tarde para participar en el Cross Giménez Ganga de Sax sobre una distancia de 8 km.