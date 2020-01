El Nueva Elda está obligado a ganar en la pista del Madroñera (S. 18.30 h)

El Nueva Elda F. S. (7º: 27 Ptos) visita esta tarde (18.30 h) el pabellón municipal “Jacinto Sánchez Masero” de Madroñera (Cáceres) para medirse a la A. D. Madroñera (9º: 23 Ptos.) en el partido de la jornada 18 de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala.

El equipo que dirige David Valverde “Dada” después de haber encajado dos derrotas consecutivas, una fuera y otra en su pista, acude a tierras extremeñas con la obligación de lograr los tres puntos en litigio si no quiere verse peligrosamente descolgado de la zona que da derecho a jugar el play off de ascenso, aunque ese, el ascenso, no sea ni de lejos el objetivo del club que preside Paqui Sánchez.

Dada se deja en Elda al juvenil Iker Benítez y cuenta con el resto de componentes de la primera plantilla que deben afinar el punto de mira y aprovechar las ocasiones de ataque que generan para no verse sorprendidos por un rival que en su pista se muestra muy seguro.