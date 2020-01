Salida peliaguda para el Victoria

Por segunda jornada consecutiva, el Victoria jugará como visitante y tendrá un difícil desplazamiento. Le toca visitar a las santiaguesas al Valladares este domingo (12:30 horas), un rival que se encuentra en un gran momento de forma. Las santiaguesas, cuartas con 29 puntos, intentarán volver a ganar como hicieron en Santander el pasado domingo y así consolidar su cuarto puesto en la tabla.

El técnico santiagués Chivi García contará de nuevo con las bajas de Carmen, Choren, Albita y Carlita, por lo que Lucía repetirá como portera con sus 15 años recién cumplidos. "Tivo moi bo debut. A pesar dos nervios normais nunha estrea coa súa idade e nun campo moi difícil, soubo tomar sempre as decisións acertadas. Estamos moi contentos co seu traballo", valoró su entrenador.

También es consciente el técnico de las rojillas que "o equipo non está no seu mellor momento de confianza. A derrota ante o Sporting de Gijón B (1-2) hai dúas xornadas e a vitoria no tempo de desconto fronte ó Racing Fémeninas B (0-1) o pasado domingo non nos deixa moi contentos, pero sí é verdade que no partido en Santander houbo un cambio de actitude e personalidade na segunda metade. Ogallá o equipo continúe nesa dinámica", considera el técnico.

Destaca el míster santiagués que el cuadro vigués "é un equipo moi bo que sabe ó que xoga". "Son moi intensas, defenden moi ben e xogan moi directo. É un equipo ó que nos custa moito gañar e máis no seu campo, de reducidas dimensións. Xa na primeira volta nos gañaron cun gol a balón parado. Intentaremos recuperar eses tres puntos que se nos escaparon na casa", insiste.