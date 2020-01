Adrián Ben correrá os 1.500 no Gran Premio Ciudad de Valencia

Pasiño a pasiño faise o camiño. E o seguinte paso no destino cara a Tokio 2020 de Adrián Ben é o Gran Premio Ciudad de Valencia. O viveirense próbase nos 1.500 metros lisos, a segunda proba na que se proba dende o arrinque de tempada."O obxectivo é probarme, ver como está o corpo e sobretodo coller sensacións", explica o atleta.

Ben comparte cartel con nomes coma o de Mariano García, con quen xa competíu no mundial de Doha. O atleta, especialista nos 800 metros, será quen máis difícil lle poña as cousas o de Viveiro."Mariano, David Bustos... vai ser unhca carreira de moito nivel. Xa os coñezo, sei o seu potencial", confesa

Xa se probou hai unhas semanas no polideportivo madrileño de Gallur nos 3.000 metros lisos."Vou un pouco máis retrasado que o resto dos meus compañeiros polo tema de Doha, pero vou collendo ritmo pouco a pouco saben cal é a meta: Os Xogos Olímpicos de verán", explica.

Máis que unha boa marca, Adrián pensa no Gran Premio coma unha oportunidade para autoprobarse. Non quere mirar tanto o reloxo nin o tempo se non como se sinte sobre o tartán."Se fago 3:40, pero con malas sensacións non vou marchar contento. Se fago 3:45 , pero sentíndome ben, estarei máis contento".

Tokio 2020 é o obectivo, é a meta, pero non quere obsesionarse."Sei que nun abrir e pechar de ollos estou en xuño, por iso creo que a pista cuberta axudarame moito para saber se os adestramentos van ben".

Escoita a entrevista completa que Adrián Ben ofreceu nos micrófonos do SER Deportivos antes de desputar os 1.500 lisos do Gran Premio Ciudad de Valencia. A xornada está programada para ás 19:15 horas da tarde do 24 de xaneiro.