Sito Alonso: "El UCAM Murcia CB tiene que salir a jugar con la misma necesidad de ganar o más que Fuenlabrada"

El UCAM Murcia tiene una cita vital este fin de semana en el Palacio ante Montakit Fuenlabrada, un partido que se juega el sábado a las 18:00 donde solo vale la victoria para esquivar el descenso. A Sito Alonso, afortunadamente, le sirve la experiencia en estos choques tan decisivos: "Hemos aprendido de experiencias anteriores. El año pasado para todo el mundo el partido del GBC era una final, un partido en el que nos poníamos fallar y casi no podemos ni jugarlo", ha dicho el técnico universitario.

La clave para ganar el fin de semana será, una vez más, la afición. Es un discurso habitual de Sito, que siempre que tiene la ocasión hace un llamamiento a los hinchas para que acudan al feudo murciano: "La verdad que en casa nos sentimos muy a gusto por como está el público. No podemos tener ninguna queja. Creo que con ellos las cosas son más fáciles y todo lo que están moviendo durante la semana es un beneficio total para nosotros", ha destacado.

El UCAM Murcia puede aferrarse a un dato negativo del rical, son nueve partidos consecutivos de Fuenlabrada perdiendo, aunque Sito Alonso no se confía: "Nada tiene que ver el partido ni la situación en la que nos encontramos en el partido de la primera vuelta. La situación ahora es difererente. El equipo entiende que eso no se puede cambiar, que Fuenlabrada es un club reciclado y también que ellos llevan una dinámica que nosotros conocemos. Llevan nueve derrotas seguidas y les tenemos que hacer sentir que tenemos la misma necesidad de ganar o más que ellos. No solamente este partido cualquier partido en casa es una auténtica batalla", ha finalizado el entrenador madrileño.