Diego Giustozzi: "Tengo confianza absoluta en mis jugadores"

ElPozo Murcia juega fuera de feudo murciano este fin de semana. El rival a batir será Palma Futsal el sábado a las 17:15 y Diego Giustozzi no contará con Felipe Valerio, que está sancionado, ni con las habituales bajas de Miguelín, Pol Pacheco y Leo Santana.

El míster argentino lo tiene claro en cuanto a la competición doméstica: "Nos vendría magnífico ganar este partido antes del parón en la liga y sería un golpe positivo en lo anímico para el grupo. Es un encuentro bonito de jugar en una cancha como la de Son Moix", ha aclarado Giustozzi.

Ha vuelto a valorar a sus futbolistas, por encima de todo, el entrenador de ElPozo tiene un gran vínculo con sus jugadores y presume de ello: "Tenemos un equipazo, grandísimos jugadores que hacen que a principios de año no se noten las bajas. Estamos jugando bien a fútbol sala, tengo mucha confianza en los que están", ha dicho. Además, sobre sus declaraciones pospartido del pasado fin de semana donde el equipo hizo una mala primera parte, Giustozzi ha continuado diciendo que "he sido jugador hasta hace muy poco y tuve la sensación de que vi a mis jugadores solos y desprotegidos. Eso me transforma, jamás voy a abandonar a un grupo que está en las difíciles, es en las malas donde uno tiene que estar en un grupo colectivo. Desde que acabó el primer tiempo los vi solos, nunca se le puede soltar la mano a una persona que está pasando por momentos difíciles. Este club necesita mejorar, no solo en títulos, en todo aunque se gane", ha finalizado.