18 cortometrajes competirán por el premio "Milagros Alcalde" de la 29ª Muestra de Cine de Palencia

Un total de 18 producciones, seleccionadas entre los 1.103 trabajos recibidos a concurso, competirán en la sección de Cortometrajes Nacionales de la vigésimo novena edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, que se celebrará del 28 de febrero al 7 de marzo. Dentro de este apartado, el festival mostrará el sábado 29 de febrero y domingo 1 de marzo en el Teatro Ortega algunas de las últimas creaciones premiadas en otros festivales como ‘La tierra llamando a Ana’, del realizador madrileño Fernando Bonelli, reconocida con el Roel de Oro; ‘Mi hermano Juan’, de las hermanas María José y Cristina Martín Barcelona (conocidas como ‘Las del Cine’), galardonada con la mejor dirección novel en los Premios Fugaz 2019; y una de las más aclamadas del año, ‘Suc de Síndra’, de la joven directora catalana Irene Moray, nominada a los European Film Awards, los Gaudí, los Goya y la Berlinale.

A sus nombres se suman algunos consagrados directores que recalarán en Palencia tras haber cosechado un buen número de galardones, como el zaragozano Javier Macipe, quién firma ‘Gastos incluidos’; los directores vascos Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, autores de 'Mateoren Ama'; el catalán Kike Maíllo, que regresa a la dirección con el cortometraje ‘La octava dimensión’; el madrileño Julio Mas Alcaraz y sus ‘Zapatos de tacón cubano’ o Javier Kühn y su corto 'Flora'.

El comité de selección de la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, organizadores de la cita cinematográfica que en su pasada edición volvió a concitar el respaldo y la complicidad del público alcanzando los 10.000 espectadores, ha decidido que también optarán a los galardones el alicantino Fele Martínez, con ‘Tu día de suerte’; el castellanomanchego David Moreno, que firma ‘Moscas’; Iñaki Rikarte Egidazu y Aitor de Kintana Moraza, con su ópera prima ‘Pizza’; Ingride Santos, con su cortometraje ‘Beef’; Breixo Corral y Pablo Alén, autores de ‘El cumple’; el director malagueño de origen indio Rakesh Narwani y su ‘Black Bass’; el realizador canario Alberto Gross y su cinta ‘Grietas’; Jorge Yúdice, quien presentará ‘Cocodrilo’; el madrileño Paco Caballero con 'What is love' y el catalán Alex Sardà con ‘Gang’.

Producciones internacionales de los cinco continentes

Dentro de su concurso de cortometrajes internacionales, la Muestra ha seleccionado en esta nueva edición un total de veinticuatro trabajos entre las 1.048 propuestas recibidas. Las obras proceden de 17 países: Francia, Polonia, Rusia, Suiza, Canadá, Irán, Corea del Sur, Albania, Italia, Croacia, Vietnam, Australia, Alemania, Noruega, Túnez, Sudáfrica y Uruguay. Este apartado, en el que tienen cabida películas de ficción y animación, permitirá a los espectadores conocer las corrientes cinematográficas de los cinco continentes.

Entre las creaciones seleccionadas se hallan la multipremiada ‘Harbour’, dirigida y coescrita por el francés Paul Marques Duarte, que ofrece un ejemplo concreto de lo que ha producido la política reaccionaria de las potencias europeas en materia de inmigración; la rusa ‘On ne mozhet zhit bez kosmosa’, de Konstantin Bronzit, un drama de animación sin diálogo que habla de la historia de una madre y su hijo, del amor y del destino; el corto suizo ‘Selfies’, una pieza de animación de poco más de cuatro minutos escrita y dirigida por Claudius Gentinetta, muy crítica hacia la sociedad actual, en la que todo el mundo tiene la necesidad de fotografiarlo todo, y muestra cómo la vida cotidiana de las personas se registra con una autofoto, tanto si es en una fiesta de cumpleaños, el parto de un hijo o un accidente; la surcoreana ‘Mother’, de Chase Lee, que retrata una escena cotidiana que se adentra en la vida de Hali Kim, una actriz con dificultades en el exigente mundo del entretenimiento que intenta mostrar independencia y fuerza; o el albanés ‘The Van’, de Erenik Beqiri, nominado a la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Otras cintas a concurso son la producción croata ‘Mouth of truth’, de Barbara Vekarić, avalada por 49 premios y que propone una lucha adolescente contra el acoso y la soledad; la canadiense ‘Lay them straight’, de Robert Deleskie, un cortometraje con 13 premios y selecciones a sus espaldas que protagoniza una adolescente a la que su lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo le lleva a recorrer toda la gama de matones de la escuela cada día; y la cinta de ficción alemana ‘Them’, de Robin Lochmann , en la que un hijo es expulsado de su aldea por negarse a adorar a un ídolo falso, y es testigo del conflicto que se está gestando y que podría destruir la civilización.

El sudafricano ‘Mthunzi’, de Tebogo Malebogo; el polaco 'Piekna Rzecz (Beautiful Thing)', de Adrián Kuciel; el canadiense ‘Funfair’, de Kaveh Mazaheri; el italiano ‘Natural Crime’, un cortometraje dirigido por Valentina Bertuzzi; el vietnamita ‘Hãy tỉnh thức và sẵn sàng’, de Pham Thien An; el australiano 'The Quiet', de Radheya Jegatheva; el canadiense ‘Le vidéoclip’, el primer cortometraje de Camille Poirier; los franceses ‘Burqa City’, de Fabrice Bracq, ‘Roberto le canari’, de Nathalie Saugeon, y ‘Bug’, de Cédric Prévost; el alemán ‘Handarbeit’, de Marie-Amélie Steul; el noruego ‘Safiyyah’, de Mattis Adar Ohana Goksøyr; el tunecino ‘Best Day Ever’, de la tunecina Anissa Daoud y la afgana Aboozar Amini; el ruso ‘Telenok (Mommy’s Calf)’, de Viktoria Runtsova; la uruguaya ‘Bodas de Oro’, debut de Lorenzo Tocco; y la suiza ‘Fratelli Come Prima’, de Vanja Victor Kabir Tognola y Jan-David Bolt completan la lista de los cortos seleccionados dentro de esta categoría.

Galardones de la Muestra de Cine de Palencia

Como novedad en esta edición, las 18 cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes de la MCIP podrán optar el Premio del Jurado al Mejor Guion, dotado con 1.000 euros. Asimismo, también podrán competir al Premio Milagros Alcalde del Jurado (dotado con 4.000 euros); el Premio del Público (2.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros), a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros) y el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros). Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros.

No se quedará sin reconocimiento la Mejor Banda Sonora, un capítulo en el que competirán un número limitado de cortos seleccionados por un jurado especializado atendiendo a su contenido musical. Componentes de la organización del festival de música Palencia Sonora serán quienes decidan en última instancia el nombre del destinatario de este Premio Javier Santos y de su correspondiente aportación económica (800 euros).

En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros), el Premio del Jurado Joven (1.000 euros) y el Premio del Público Infantil (1.000 euros).