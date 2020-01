Esta semana hemos tenido algunas buenas noticias:

El Gobierno ha pactado con los agentes sociales, empresarios y sindicatos una subida del salario mínimo a 950 euros mensuales.

El aparcamiento de la Estación Pequeña de nuestra ciudad doblará su capacidad. El Equipo de Gobierno impulsa el proyecto con una inversión de casi 600.000 euros.

Ésta semana, el alcalde de Grijota arrancó el compromiso del Consejero de Fomento de realizar una vía de servicio que facilitará el tránsito y la comunicación entre las urbanizaciones ubicadas en la CL-613 con el casco urbano de Grijota.

11 jóvenes palentinos del Plan de Empleo Juvenil reforzarán los servicios municipales hasta el próximo 30 de junio.

El gas se abre camino en el Cristo. Siete años de lucha vecinal han dado sus frutos y la canalización ya es una realidad en el barrio. Las obras, con un presupuesto superior al millón de euros, podrían finalizar este mismo verano.

Los equipos pequeños han puesto en muchas dificultades a los grandes en la Copa del Rey.

Me alegro de leer estas noticias. Gente diversa, de distintas ideologías y formas de ver las cosas hacen cosas buenas por la ciudadanía. En este momento de tanta crispación política y mediática creo que es bueno que todos valoremos las cosas buenas que hacen los que piensan distinto que nosotros, los que a veces consideramos nuestros enemigos, o los que nos hacen ver cómo tales.

No entiendo a las personas que sólo ven cosas malas en su adversario u oponente. No comprendo a los que critican las cosas buenas del que piensa distinto. No soporto a los que se creen en posesión absoluta de la verdad y dictan sentencias condenatorios contra la mitad de la ciudadanía.

Este miércoles con unos padres de la parroquia hablábamos sobre si la religión tenía que seguir siendo asignatura en los colegios. Teníamos opiniones muy diferentes, pero lo más importante fue el respeto, la escucha y el ponerse en el lugar del otro que hubo en esta conversación. El que piensa distinto puede tener su razón. Es bueno utilizar la empatía y la escucha sincera.

Les invito a que nos quitemos nuestros prejuicios, nuestras legañas, nuestros esquemas cerrados. Valoremos las cosas buenas que hacen nuestras autoridades, nuestros vecinos, las diferentes asociaciones o colectivos… Apostar por el respeto es una cosa urgente y necesaria en este momento concreto. Aplaudamos las cosas buenas del oponente, hagamos críticas constructivas, quitemos de nuestros labios los insultos, son herramientas concretas para lograr entre todos una convivencia mejor.

El papa Francisco decía a los jóvenes: «Tenemos muchas diferencias, hablamos idiomas diferentes, vestimos ropas diferentes pero, por favor, juguemos a tener un sueño en común, un sueño grande, capaz de cobijarnos a todos.”

Mi sueño en este momento como persona, ciudadano, sacerdote es apostar por lo que nos une.