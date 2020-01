Entre la 'mano de hierro' del Carbajosa, y la ilusión de un USAL La Antigua en ascenso

Los dos equipos charros de la Liga EBA de baloncesto se enfrentan este sábado en el Municipal de Carbajosa para dar comienzo a la segunda vuelta de la competición en la conferencia AB, liderada precisamente por el Carbajosa Basket. Inmaculada primera vuelta del conjunto de Jesús Gutiérrez, con 13 victorias en los 13 partidos jugados hasta la fecha.

No obstante, y aunque asustan los números del equipo que juega como local, el CB Tormes no se resigna a competir el partido. De hecho, en la primera jornada de la liga 2019/2020 el cuadro entrenado en su momento por Avelino García (ahora es Óscar Núñez quien está al frente del equipo) puso en aprietos a los de Gutiérrez, pese a que en aquel momento los de Würzburg no habbían incorporado a algunos de sus efectivos.

Ahora el Carbajosa se ha asentado como líder indiscutible de la categoría y, además, como el equipo que más puntos anota (promedia 81 por partido), y el segundo que menos recibe (64 de media). Mientras, el CB Tormes cuenta ahora con Óscar Núñez como técnico, hombre de la casa que trata de mejorar el rendimiento del equipo tras el paso de Avelino García por el club. Ocupan justo el centro de la clasificación, séptimos. Suman seis triunfos y siete derrotas, los dos últimos de manera consecutiva (en casa frente a León y fuera ante el Xiria).

En declaraciones a SER Deportivos Salamanca el jugador del USAL La Antigua, Carlos Manzano, es ambicioso. 'Vamos a por el partido'. Declaración de intenciones en un choque que estará acompañado, presumiblemente, de un gran ambiente. El público viene respondiendo en los partidos del líder de la Liga EBA, y también lo hará en el derbi.

También el jugador referencia en Carbajosa, Arturo Cruz, ha atendido a la SER. En palabras del deportista '13 victorias es una cifra espectacular y que nadie se esperaba. Solo puedo decir que muy buena la primera vuelta, y que la segunda va a ser más complicada que la que hemos terminado. Además todo el mundo nos quiere batir'.

Este sábado a las 20 horas, derbi de EBA entre charros.