La venda d'alcohol a menors tindrà fins a 6.000 euros de multa i penes de presó

El Govern ha mostrat la seva preocupació per l'augment de consum d'alcohol i drogues al país durant el ple del Consell General celebrat aquest dijous. Com ha indicat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, "volem lluitar contra el 'botellón' i delimintar-lo", i és per aquest motiu que es modifica la llei qualificada de seguretat pública. En aquest sentit, aquesta modificació de la llei defineix, segons el mateix ministre Rossell, "els llocs on es pot portar a terme les diferents activitats". En aquest sentit, la llei vol evitar actes vandàlics al carrer, com ara que "s'embruti, es pixi i es vomiti al carrer i/o es trenquin vidres".

De la seva banda, el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha fet una defensa aferrissada de la proposta que ha fet el ministre Rossell. La proposició de llei també afecta els propietaris dels locals d'oci nocturn, que hauran de prohibir l'accés als menors de setze anys als seus locals i no podran servir begudes alcohòliques a menors de divuit anys. També la venda o la cessió de begudes alcohòliques a menors estarà sancionada amb penes que poden anar des de presó i 6.000 euros de multa.

Un punt important de la proposició de llei és la que es referirà als organitzadors dels esdeveniments que tindran una responsabilitat respecte al consum, venda i cessió de begudes alcohòliques i de substàncies estupefaents. Tots els grups parlamentaris han aprovat per assentiment la presa en consideració de la proposició de la llei qualificada de seguretat pública.

Crisi climàtica

Un altre punt de l'ordre del dia ha estat l'examen i votació de la proposta d'acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència i ecològica. Una proposta que busca reduir el 37% fins al 2030 els gasos d'efecte hivernacle, com també la disminució de la temperatura del planeta i aconseguir la neutralitat del carboni a Andorra. Per aquest motiu es proposen diferents accions en sectors com l'agricultura, el transport o la construcció.

Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, conjuntament amb el PS, proposen treballar pel medi ambient, pel canvi climàtic i per aquest motiu demanen la declaració d'estat d'emergència climàtica i ecològica. El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una esmena, que "no té com a objectiu d'anar en contra de la proposta inicial", segons ha indicat el conseller Roger Padreny. El jove parlamentari andorrà sí que ha volgut expressar "la seva felicitat i gratitud als grups parlamentaris que han entrat la proposta parlamentària, com també els joves de Friday for Future". La proposta ha estat aprovada per assentiment.

Crèdit extraordinari per la cimera

D'altra banda, la majoria parlamentària dels grups que formen el Govern han facilitat l'aprovació del projecte de llei de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana. La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha demanat a tots els grups el suport per dotar de més recursos econòmics, que volta els 779.000 euros, la fundació que s'ha de posar en marxar. Per primera vegada a la jornada, s'ha procedit a votacions, i ha sortit aprovada per 20 vots a favor, 7 vots en contra i cap abstenció.