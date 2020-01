Turismo sostenible... sin tasa

Ahora que estamos en plena celebración de Fitur, vuelve a sonar con fuerza la idea de un turismo sostenible. Ahora bien, primero, habría que preguntarse si el turismo por definición puede ser sostenible. Seguramente sea difícil, y más cuando es de masas.

Pero es que, además, el Consell es como mínimo incoherente. Por un lado, habla de fomentar el turismo sostenible y, por otro, rechaza frontalmente la aplicación de una tasa turística. Vaya por delante que esta oposición a introducir el impuesto se debe fundamentalmente a la negativa del PSPV, que en esto está alineado con la patronal hotelera Hosbec.

Es decir, mientras se está en contra de que los turistas paguen una tasa por pernoctación, en paralelo el Consell se queja de la infrafinanciación, que no da para sostener los servicios públicos. ¿No se necesitan más ingresos?

Es cierto que hay argumentos a favor y en contra de esta tasa. Se advierte de que en el fondo solo se aplicaría a los alojamientos reglados, porque los pisos turísticos ilegales quedarían fuera. O hay quien piensa que el impuesto manda un mensaje de turismofobia. Lo único que puedo decir yo es que, como turista, jamás me he fijado en la tasa a la hora de elegir destino. Y quien viaje bastante sabrá que pagarla es de lo más habitual por todo el mundo.