1,4 millones de euros en facturas irregulares: la denuncia de la oposición en Aldeamayor de San Martín

La oposición del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín se une para denunciar en la Cadena SER la falta de transparencia del equipo de gobierno municipal, encabezado por el PSOE y respaldado por Ciudadanos.

Partido Popular, Izquierda Unida y la Candidatura Independiente denuncian que existe un cuantioso volumen de facturas irregulares por valor de 1,4 millones de euros. Éstas provienen de los llamados reparos, es decir, la solución que emplean los ayuntamientos cuando se emite una factura en la que no hay presupuesto para pagarla.

Estos tres grupos se plantean llevar a la Fiscalía este asunto, pero afirman que el Ayuntamiento no les facilita la documentación e incluso creen, según el concejal Félix Calleja (Candidatura Independiente), que el alcalde está "amenazando a los técnicos municipales para que no pasen la información". Aquí no acaban las quejas, porque Calleja recuerda que el Ayuntamiento de Aldeamayor tiene pendiente dos denuncias de trabajadoras por despidos improcedentes.

Antonio Lambás, concejal de Izquierda Unida, no entiende que "se esté pasando un rodillo a la oposición" y cree que el Ayuntamiento y su alcalde está entorpeciendo para que "no acudan a la Fiscalía con tantas reparaciones".

Desde el Partido Popular su portavoz en el consistorio, Roberto Martínez, cree que el PSOE gobierna en este Ayuntamiento"como si fuese un cortijo" y denuncia también otras malas prácticas del equipo de gobierno municipal.

"Quieren que les hagamos el trabajo"

El alcalde de Aldeamayor de San Martín, Fernando de la Cal (PSOE), se defiende en la Cadena SER. Afirma que se les facilita toda la documentación cada vez que los grupos la piden, pero que la oposición "quieren que les hagamos el trabajo" sobre lo solicitado acerca de las facturas de los reparos.

El gobierno municipal está encabezado por el PSOE y apoyado por la única concejala de Ciudadanos, Noelia García. Nombrada recientemente responsable de comunicación del partido en Valladolid por la gestora de la formación naranja.