Casademont al asalto del Olímpico de Badalona

Casademont Zaragoza parece no tener límites. Después de reencontrarse con la victoria frente al Herbalife Gran Canaria tras dos tropiezos consecutivos en la Liga ACB y destrozar en la Basketball Champions League al Djon en pista francesa, el equipo rojillo afronta otro reto mayúsculo: ganar en el Olímpico de Badalona.

En un escenario inmejorable, al conjunto de Porfirio Fisac le espera el Joventut. El equipo que dirige Carles Duran es undécimo clasifcado con 8 victorias por las 13 que ya ha sumado Casademont, pero el encuentro apunta a ser de máxima exigencia.

"El grupo está bien pero no me encuentro bien en el día a día por las bajas que estamos teniendo. "Me jode no poder contar con Justiz, es un golpe muy duro porque es mi pívot titular y es un hombre que quiero y me fastidia muchísimo. Seibutis también lo quiero cuanto antes porque quiero competitividad. Estoy mas preocupado por las bajas que por otras cosas". Así de rotundo se mostró Porfirio Fisac que acumula ya demasiadas semanas sin poder contar con la plantilla al completo.

De hecho el escolta Reinaldas Seibutis todavía no ha podido estrenarse oficialmente esta temporada.

En cuanto a la Penya, el entrenador segoviano señaló que "es de esos clubes modélicos que han pasado dificultades económicas pero que se están asentando de nuevo y entiendo que va a ser un partido complicado y difícil".

En la plantilla verdinegra destacan por encima del resto dos de sus jugadores. El exterior Prepelic máximo anotador de la ACB con una media de 22,3 puntos por partido y Alen Omic, el mejor reboteador de la competición con 11,7 capturas de meda.

Casademont apela a su juego coral y colectivo y una vez más a poder sobreponerse a las bajas que viene arrastrando desde el inicio de la temporada para conseguir un triunfo que tan solo ha conseguido en dos de las diez visitas al Olímpico de Badalona.