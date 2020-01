Djukic: "En este momento no puedo pedir a El Molinón que nos aplauda"

"Tenemos que estar fuertes. No me vale la excusa de que El Molinón aprieta... Sí, El Molinón pide. Y el Carranza, y el otro, y el otro... Tenemos que estar preparados para la exigencia. Somos nosotros los que tenemos que animar a la parroquia, darle algo a la gente. No puedo pedirle a El Molinón que nos aplauda. Cuando vean cosas buenas, aplaudirán". Con esta deportividad se toma el entrenador del Sporting, Miroslav Djukic, la supuesta exigencia de la afición con respecto a un equipo que no da la talla. El técnico pide para eso un mayor grado de intensidad de sus jugadores y prefiere no pensar en más objetivos que el partido contra el Fuenlabrada, porque "a ocho puntos del playoff y a cuatro del descenso no puedo hablar ahora de subir. Cuando mostremos la imagen de un equipo que quiere subir, entonces podemos hablar de ello".

Djukic no ha querido confirmar ni desmentir si recuperará este sábado la defensa de cinco con la que ha ensayado durante la semana. No lo considera relevante; para él lo importante es "igualar la intensidad" de los rivales. En la charla previa al entrenamiento ha puesto a sus jugadores el ejemplo de lo sucedido en la Copa del Rey, donde varios Primeras han caído a manos de rivales de Segunda o Segunda B. El serbio ha lanzado un recado a su plantilla: "Aquí hay buenos jugadores, pero tienen que convencerse de que tienen que trabajar para el equipo. A partir de ahí, aparecerá la calidad", comentaba Djukic, que aspira a lograr un equipo "rocoso".

Esperanza de fichajes

El Sporting es el único equipo de Segunda que no se ha reforzado en el ya agonizante mercado de invierno, aunque el entrenador no pierde la esperanza. "Falta una semana y seguramente nosotros también actuaremos", aunque deja claro que la llegada de fichajes no es su mayor preocupación: "No me tranquiliza lo que puede venir, sino que mis jugadores mejoren".

Para recibir al Fuenlabrada Djukic convoca a dieciocho jugadores; ha descartado a Borja López y Unai Medina, además de los tres futbolistas propuestos para abandonar el club (Hernán Santana, Isma Cerro y Neftali). Damián Pérez y Molinero ya están recuperados de sus molestias y entran en una convocatoria que solo se pierde por lesión el defensa Carlos Cordero.