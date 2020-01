La Casa Paquet suspende en accesibilidad

"No es el espacio adecuado", concluye Cocemfe en su informe sobre la accesibilidad de la Casa Paquet. Ni el entorno -con pendientes de hasta el 10 %- ni el interior se ajustan plenamente a la normativa, según la entidad. No funcionará como albergue de peregrinos y la Confederación Española de Personas con Discapacidad ha detallado in situ las deficiencias del edificio.

Su presidenta en Asturias, Mónica Oviedo, dice que la zona prevista para la oficina de turismo sería apta con obras menores, pero el resto del inmueble presenta barreras insalvables. Empezando por la entrada. "No cumple las medidas de 1,50 metros necesarias para que una persona en silla de ruedas pueda entrar con comodidad, seguridad y autonomía”, asegura. Dentro se encuentra el peor obstáculo: un tramo de cuatro o cinco peldaños muy estrechos que "una silla nunca podría subir”.

La concejala de Derechos y Bienestar Social, Natalia González, ha explicado que el informe realizado por Cocemfe considera “muy dificultoso” el uso del edificio como albergue por la barrera de acceso a las zonas comunes o la anchura de las puertas y ha asegurado que el equipo de gobierno trabaja ya en la búsqueda de alternativas para dotar a la ciudad de un albergue de peregrinos.

No opina lo mismo parte de la oposición. Rubén Pérez Carcedo (Ciudadanos) señala que yendo por el libro "ningún equipamiento de la zona" cumpliría los requisitos exigidos. El edil naranja cree que las dificultades de acceso no son "muy diferentes" a las que los peregrinos se pueden encontrar en otras zonas del camino, que "no es accesible". Carcedo apunta, además, que es "peor" destinar el edificio a oficina de turismo porque supondría un problema de accesibilidad para todos los turistas que visitan la ciudad.

El Partido Popular opina que el Camino de Santiago prevalece sobre el resto. Su portavoz, Alberto López-Asenjo, considera “sorprendente” que Asturias presente en Fitur como uno de los grandes atractivos de Gijón el Camino de Santiago y en la ciudad se utilice un informe “ad hoc” para intentar revisar un proyecto.